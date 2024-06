Mini-jupe : un modèle des années 90 vendu par deux enseignes devrait vous plaire !

Ce sont deux enseignes qui sont très appréciées par les femmes puisque les vêtements sont toujours à la pointe de la mode. De plus, elles n’hésitent pas à puiser dans les tendances du moment pour vous proposer des tenues très sympathiques que vous pouvez porter au quotidien. Cette fois, c’est une mini-jupe qui se retrouve sur le devant de la scène et elle puise ses origines dans les années 90. Nous avons eu l’occasion de découvrir cette petite merveille sur Femina et vous pourriez également être comblé par le rendu.

Une petite jupe plissée sera parfaite pour le printemps et l’été

Vous avez pu constater que, depuis quelques mois, les pièces vintage reviennent en force sur le marché. C’est le cas pour le monde du prêt-à-porter, mais ce n’est pas le seul puisque le secteur de la coiffure s’inspire d’anciennes coupes pour les femmes. La nostalgie semble donc envahir notre quotidien, est-ce un effet lié au confinement ? La crise sanitaire a-t-elle eu un rôle à jouer ? Dans tous les cas, les rayons des enseignes de la mode proposent des pièces dignes des années 90.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par izabella efaw ❀ (@aka.bellla)

Cette jupe plissée peut être portée avec de nombreuses tenues qu’elles soient classiques ou sportives .

. Vous avez d’ailleurs pu la retrouver dans le monde du sport, car certaines stars du tennis n’hésitaient pas à la porter à l’époque.

Vous pourrez l’associer à des souliers vernis, des espadrilles, des baskets ou encore des ballerines.

Comme il s’agit d’une pièce facile à porter, vous n’aurez aucune difficulté pour l’associer à des vêtements que ce soit au printemps ou au cours de l’été. Le crop top aura aussi une place de choix avec cette mini-jupe au même titre que le débardeur ou une pièce oversize. Cette dernière est à la mode et elle s’invite dans toutes les gardes de robe. Pour les journées un peu plus fraîches, il est possible d’associer votre mini jupe avec un pull et une chemise tout en piochant dans votre placard des collants.

Si vous regardez les différents comptes Instagram, vous pourrez constater que cette petite jupe sera sans doute le must-have pour cette nouvelle saison qui se profile à l’horizon. Les températures sont encore un peu fraîches, mais elle sera parfaite dans quelques semaines.

Achetez dès maintenant votre mini-jupe chez Zara

Au vu de la tendance, il est conseillé d’acheter dès maintenant cette pièce que ce soit chez Zara ou H&M, vous n’aurez ainsi pas un seul regret. En ce qui concerne la meilleure tenue pour la porter, sachez que le site Femina propose plusieurs photos en provenance d’Instagram. Une association semble se dévoiler assez souvent, vous avez donc des baskets blanches qui sont aussi très à la mode. Vous les portez avec des chaussettes assez hautes et blanches pour que la tenue soit en adéquation avec votre mini-jupe plissée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LIVE FOR CLASS (@liveforclass)



Vous utilisez ensuite un polo avec un col pour un look décontracté et limite sportif, mais très élégant. Vous pouvez jouer avec la pièce du haut en adoptant celle qui vous convient le plus que ce soit un t-shirt, une chemise ou encore un top coloré. En effet, comme la pièce est blanche, elle s’avère être neutre, vous pouvez donc la rendre un peu plus sympathique en injectant de la couleur comme le jaune ou un produit orange.

N’hésitez pas à vous inspirer de tous les posts sur Instagram, la mini-jupe plissée a clairement la cote, vous aurez quelques idées pour la porter avec élégance que ce soit au travail ou chez vous.