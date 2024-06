Vernis à ongles : les plus belles couleurs pour le printemps 2021 pour sublimer vos mains avec style !

Vous savez sans doute que vos mains peuvent donner une mauvaise image de votre personne surtout si elles sont négligées. Vous devez alors adopter un kit pour réaliser une manucure assez régulièrement, cela permet d’avoir de beaux ongles. Ces derniers ne devraient pas se casser au fil des heures et vous pourrez choisir quelques couleurs sympathiques. Avec l’arrivée du printemps, il est judicieux d’adopter une garde-robe puisque les températures seront un peu plus agréables. En termes de vernis, vous pouvez aussi délaisser certaines teintes qui ne sont plus à la mode.

Les vernis à ongles incontournables pour la saison printanière

Vous avez pu constater que les enseignes de beauté ont changé leur devanture puisque le printemps permet d’avoir une nouvelle collection. Les spécialistes des cosmétiques n’hésitent pas à dégainer quelques produits sympathiques que ce soit pour le corps, le visage ou encore les mains. En effet, le vernis à ongles est pratiquement indispensable, car il donne un peu de pep’s à votre tenue, il s’agit pratiquement d’un accessoire de mode à ne pas négliger.

Si vous cherchez une teinte assez glamour et foncée, nous vous conseillons le prune puisqu’il est parfaitement à la mode .

. Vous pourrez injecter un peu de folie à vos journées, ce sera alors l’occasion d’essayer le bleu foncé et même électrique.

Le nude a la cote depuis quelques mois et c’est aussi le cas pour les vernis à ongles, une version « chair » sera alors conseillée.

Bien sûr, le noir reste incontournable, il apporte une touche d’élégance à votre main et il ne faut pas négliger cet aspect.

Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les couleurs les plus voyantes qui sont au coeur de toutes les attentions, mais les teintes relativement discrètes. Elles sont tout de même idéales pour sublimer vos mains. Par contre, choisissez des vernis à ongles de grande qualité, cela vous évite d’avoir de mauvaises surprises. En effet, certains produits peuvent entacher les ongles, ils seront moins forts et ils pourront se casser plus aisément.

Certaines marques connaissent un franc succès, c’est le cas d’Essie ou encore L’Oréal, et même Yves Rocher. Vous pourrez dénicher une multitude de couleurs dans ces enseignes afin d’adapter vos ongles à la saison.

Comment utiliser un vernis à ongles ?

D’autres teintes seront à la mode pour ce printemps, ce sera le cas d’une version marron métallisée, le jaune qui se rapproche de l’or, et même la teinte orange qui fait fureur auprès des femmes. Lorsque vous avez déniché la teinte qui vous convenait, vous devez appliquer une base pour renforcer votre ongle. Ce dernier ne pourra donc pas absorber les pigments du vernis à ongles coloré. Cela est problématique, car ils auront tendance à se teinter au fil des semaines. Vous ne pourrez donc plus porter des ongles « nude ». Vous appliquez ensuite une ou deux couches de votre vernis, cela dépend de la qualité du produit.

Certaines références n’offrent pas une vraie couvrance, il faut alors une troisième couche pour avoir un rendu impeccable. Lorsque le tout est bien sec, appliquez un vernis transparent à savoir un durcisseur. Ce top est nécessaire pour préserver votre vernis à ongles et la pose sera alors beaucoup plus longue. Vous pourrez également choisir des vernis classiques que vous pouvez enlever avec du dissolvant ou des modèles semi-permanents qui connaissent un franc succès.

Le Mini Macaron présente une gamme très colorée qui sera parfaite pour le printemps et la tenue est vraiment très longue.