Les 3 couleurs tendance du printemps 2025 pour un look ultra-élégant : notre guide complet

La saison printemps-été 2025 s’annonce haute en couleurs avec trois teintes phares qui vont révolutionner notre garde-robe. Les experts de la mode ont tranché : le rose poudré, le jaune beurre et les tons agrumes seront les stars incontestées de cette nouvelle saison. Découvrez comment les associer pour créer des looks sophistiqués et tendance.

Le rose poudré, la teinte star du printemps

Le rose poudré s’impose comme la couleur incontournable de la saison. Cette nuance délicate et raffinée apporte une touche de douceur à n’importe quelle tenue. Les créateurs l’ont décliné sur :

Des tailleurs fluides à partir de 149€

Des robes midi vaporeuses

Des accessoires minimalistes

Des pièces en maille fine

Pour un look moderne, associez-le avec du blanc cassé ou du beige. Les plus audacieuses oseront le total look rose poudré, très présent sur les défilés printemps-été 2025.

Le jaune beurre, la révélation colorée

Loin des jaunes criards, le jaune beurre apporte une luminosité subtile aux tenues printanières. Cette teinte douce et chaleureuse fonctionne particulièrement bien sur :

Les chemisiers en soie, les jupes plissées et les pantalons larges. Les marques françaises comme Sandro et Maje l’ont largement adopté dans leurs collections, proposant des pièces entre 95€ et 250€.

Les tons agrumes, l’accent vitaminé

Les tons agrumes – du orange mandarine au citron vert – insufflent une énergie nouvelle aux looks printaniers. Ces teintes vibrantes s’utilisent par touches ou en color-blocking pour un effet maximal.

Les accessoires comme les sacs (à partir de 89€ chez Zara) ou les sandales constituent une entrée en matière idéale pour adopter cette tendance.

L’art de la combinaison des trois teintes

La clé d’un look réussi réside dans l’association harmonieuse de ces trois couleurs phares. Voici les règles d’or :

Privilégier deux teintes maximum par tenue

Équilibrer les proportions colorées

Jouer avec les textures pour plus de sophistication

Une veste rose poudré associée à un pantalon jaune beurre crée une alliance élégante et moderne. Pour les accessoires, optez pour une touche d’agrumes qui dynamisera l’ensemble.

Les pièces incontournables à shopper

Pour adopter ces tendances colorées, certaines pièces s’imposent comme des incontournables :

Le tailleur rose poudré (environ 199€), la robe chemise jaune beurre (129€), le sac orange mandarine (75€). Les enseignes comme Cos, Massimo Dutti et & Other Stories proposent de belles déclinaisons de ces teintes à des prix accessibles.

Ces trois couleurs tendance du printemps 2025 permettent de créer des looks sophistiqués et personnalisés, adaptés à tous les styles et toutes les occasions. L’important est d’oser les porter avec confiance pour un résultat toujours élégant.