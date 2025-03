Les 4 jupes midi tendance printemps 2025 : du bohème chic à l’élégance intemporelle

La jupe midi fait son grand retour pour le printemps 2025. Entre esprit bohème et élégance classique, découvrez notre sélection des 4 modèles qui vont révolutionner votre garde-robe printanière.

La jupe bohème à volants : l’esprit gypset au sommet

La jupe bohème à volants superposés s’impose comme la pièce phare de la saison. Réalisée en voile de coton ou en mousseline, elle se distingue par ses volants asymétriques et ses imprimés fleuris délicats. Les grandes maisons comme Isabel Marant et Chloé en font leur signature avec des modèles entre 450€ et 890€. Pour un budget plus accessible, Zara et Maje proposent des alternatives stylées autour de 89€.

La jupe plissée minimaliste : l’élégance à l’état pur

Le plissé fait son grand retour dans une version épurée et contemporaine. Les micro-plissés apportent du mouvement tout en conservant une ligne fluide. Cette jupe se porte aussi bien avec des baskets qu’avec des sandales à talons pour un look plus habillé. Les coloris neutres dominent : beige, gris perle, blanc cassé. Points clés à retenir :

Tissu technique ultra-léger

Taille haute élastiquée

Longueur midi ajustable

Doublure en jersey

La jupe portefeuille revisitée : le nouveau basique chic

La jupe portefeuille se réinvente dans des matières nobles comme le lin mélangé ou la soie lavée. Le drapé asymétrique et la fente latérale apportent une touche de féminité maîtrisée. Les détails qui font la différence :

Boutons en nacre véritable

Ceinture intégrée

Poches invisibles

Finitions main

La jupe en jean délavé : le revival des années 70

Le denim fait son come-back dans une version midi seventies. Le délavage vintage et les surpiqûres contrastées rappellent l’esprit bohème des années 70. Cette jupe se marie parfaitement avec un t-shirt blanc et des sandales compensées pour un look authentique. Les marques françaises comme Sézane et proposent des modèles entre 115€ et 175€. Les points forts de cette tendance résident dans sa polyvalence et sa durabilité.À l’aube de cette nouvelle saison, ces quatre modèles de jupes midi représentent l’alliance parfaite entre confort moderne et élégance intemporelle, promettant de devenir les pièces maîtresses de votre dressing printanier 2025.