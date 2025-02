The Row : 6 alternatives abordables aux créations luxueuses des sœurs Olsen

En tant qu’experte mode, j’ai déniché les alternatives parfaites aux pièces iconiques de The Row, la marque ultra-luxe des sœurs Olsen. Des trouvailles à prix doux qui capturent l’essence minimaliste et raffinée de ce label culte.

The Row : l’histoire d’une success story mode

Fondée en 2006 par Mary-Kate et Ashley Olsen, The Row s’est imposée comme la référence absolue du luxe discret. La marque, nommée en hommage à Savile Row, célèbre rue londonienne des tailleurs sur mesure, propose des pièces minimalistes aux coupes impeccables et aux matières nobles. Les prix stratosphériques – comptez 3900€ pour un manteau et 1200€ pour un pull basique – en font une griffe réservée à une clientèle fortunée.

Le style The Row décrypté

L’ADN de la marque repose sur plusieurs éléments distinctifs :

Des coupes amples et épurées

Une palette de couleurs neutres

Des matières naturelles haut de gamme

Une attention maniaque aux détails

Un minimalisme sophistiqué

6 alternatives accessibles pour adopter le style The Row

J’ai sélectionné des pièces abordables qui reprennent les codes esthétiques de la marque :

1. Le manteau oversize en laine

Repéré chez COS à 250€, ce manteau cocon en laine mélangée capture parfaitement l’esprit oversized signature de The Row.

2. Le pull col roulé en cachemire

Uniqlo propose un modèle en cachemire à 129€ qui rivalise avec les versions luxe à plus de 1000€.

3. Le pantalon large en lin

Arket décline un pantalon ample en lin naturel à 89€, alternative idéale aux modèles The Row à 890€.

4. La chemise boyfriend blanche

Massimo Dutti signe une version impeccable à 79€, très proche des modèles signatures de la marque.

5. La robe midi fluide

Zara propose un modèle minimaliste en soie à 89€ qui capture l’essence des robes The Row.

6. Le blazer oversize

Comment composer une garde-robe inspirée The Row

La clé réside dans l’association de pièces basiques haut de gamme aux coupes amples. Privilégiez les matières nobles comme la laine, le cachemire, la soie et le lin. Optez pour une palette de couleurs neutres : noir, blanc cassé, beige, gris et marine. Évitez les imprimés voyants et les détails superflus.

Les astuces pour un style minimaliste réussi

Pour un look The Row réussi à petit prix :

Investissez dans des basiques de qualité

Privilégiez les coupes amples et structurées

Misez sur les superpositions ton sur ton

Choisissez des accessoires minimalistes

Ces alternatives permettent de s’approprier l’esthétique raffinée de The Row sans se ruiner, la preuve qu’un style luxueux reste accessible avec les bonnes pièces.