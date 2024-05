Les tendances mode des années 80 font leur grand retour : comment les adopter avec style

Les années 80 ont marqué l’histoire de la mode avec des tendances audacieuses et extravagantes. Aujourd’hui, ces pièces emblématiques reviennent sur le devant de la scène pour notre plus grand plaisir. Découvrez comment intégrer ces incontournables des eighties à votre garde-robe avec style et modernité.

L’origine des tendances mode des années 80

Pour comprendre l’essence des tendances mode des années 80, il faut remonter aux années 70. Cette décennie, incarnée par des icônes comme Farrah Fawcett ou Jane Birkin, était marquée par un style hippie et bohème avec des robes fluides, des imprimés audacieux, des pattes d’eph et des mini-jupes.

Les années 80 ont pris le contrepied de cette esthétique avec l’avènement du style punk et des épaulettes XXL, symboles d’une mode « power dressing » portée par des femmes affirmant leur place dans le monde professionnel. Les couleurs vives et les coiffures volumineuses étaient aussi de mise pour une allure résolument extravagante.

Les pièces incontournables des années 80

Plusieurs pièces fortes ont défini la mode des eighties :

Les tailleurs à épaulettes : portés par les working girls, ils donnaient une allure masculine et affirmée

: portés par les working girls, ils donnaient une allure masculine et affirmée Les jeans taille haute : encore très en vogue aujourd’hui, ils allongeaient la silhouette

: encore très en vogue aujourd’hui, ils allongeaient la silhouette Les jeans délavés : un grand classique porté par les stars du rock

: un grand classique porté par les stars du rock Les combinaisons en spandex : pièce phare des cours d’aérobic, elles moulaient les courbes

Les accessoires eighties à adopter

Les accessoires avaient aussi une place de choix dans les looks des années 80 :

Les chouchous : faciles à porter, ils apportent une touche fun à toutes les coiffures

: faciles à porter, ils apportent une touche fun à toutes les coiffures Les bananes : pratiques et branchées, elles se portent à la taille ou en bandoulière

: pratiques et branchées, elles se portent à la taille ou en bandoulière Les ceintures corsets : elles structurent la silhouette avec style

: elles structurent la silhouette avec style Les boucles d’oreilles XXL : de préférence colorées pour un look affirmé

: de préférence colorées pour un look affirmé Les mitaines : en dentelle ou colorées, elles apportent une touche rock

: en dentelle ou colorées, elles apportent une touche rock Les jambières : elles réchauffent les gambettes avec un côté danseur

Les coiffures emblématiques de la décennie

Les années 80 étaient aussi synonymes de coiffures volumineuses et stylisées :

Les brushings XXL : une valeur sûre portée par les plus grandes stars

: une valeur sûre portée par les plus grandes stars Les coupes mulet : un style audacieux qui revient en force

: un style audacieux qui revient en force Les cheveux crêpés : pour un volume maîtrisé sur certaines mèches

: pour un volume maîtrisé sur certaines mèches Les queues de cheval sur le côté : l’option idéale pour une allure dynamique et fun

Les icônes mode des années 80

Plusieurs personnalités ont marqué la mode des années 80 et continuent de nous inspirer aujourd’hui :

Madonna : véritable reine des eighties, elle a lancé de nombreuses tendances comme les bustiers ou les sous-vêtements apparents

: véritable reine des eighties, elle a lancé de nombreuses tendances comme les bustiers ou les sous-vêtements apparents Janet Jackson : son look dans le clip « Rhythm Nation » avec une veste en cuir à épaulettes est devenu culte

: son look dans le clip « Rhythm Nation » avec une veste en cuir à épaulettes est devenu culte Brooke Shields : l’actrice a popularisé le brushing volumineux et les tenues colorées

: l’actrice a popularisé le brushing volumineux et les tenues colorées La Princesse Diana : son sens du style unique a influencé toute une génération

: son sens du style unique a influencé toute une génération Cher : ses tenues de scène extravagantes et pailletées restent dans les mémoires

Comment porter les pièces eighties aujourd’hui ?

Pour intégrer des pièces eighties dans votre garde-robe sans tomber dans le déguisement, il suffit d’y aller en douceur. Vous pouvez par exemple :

Glisser un tee-shirt coloré sous votre blazer pour une touche pop

sous votre blazer pour une touche pop Craquer pour un jean taille haute que vous porterez avec des baskets

que vous porterez avec des baskets Oser les imprimés flashy sur une blouse ou un accessoire

sur une blouse ou un accessoire Accessoiriser votre tenue avec des boucles d’oreilles oversize ou une ceinture corset

ou une Apporter du volume à vos cheveux avec un brushing ou quelques mèches crêpées

L’essentiel est de garder une allure moderne et équilibrée, en mixant les pièces vintages avec des basiques actuels. Avec ces conseils en tête, vous êtes prête à adopter les tendances eighties avec style et personnalité. Alors, laissez parler votre créativité et amusez-vous avec la mode de cette décennie haute en couleurs !