Les 8 Colorations Tendance qui Vont Illuminer Vos Cheveux cet Automne-Hiver 2024-2025

L’automne approche à grands pas, et avec lui, une nouvelle palette de couleurs pour sublimer nos chevelures. Découvrez les 8 tendances coloration qui vont faire sensation cette saison et comment les adopter pour un look au top de la mode.

1. Le Blond ‘Old Money’ : L’Élégance Intemporelle



Le blond ‘Old Money’ s’impose comme la coloration phare de cette saison. Cette nuance sophistiquée évoque le glamour des héritières et des icônes hollywoodiennes. • Un blond doré subtil • Des reflets miel délicats • Un entretien régulier pour maintenir l’éclat Pour adopter cette tendance, optez pour un balayage doux qui apportera de la lumière à votre visage tout en restant naturel.

2. Le Roux Flamboyant : L’Audace Assumée



Le roux flamboyant, aussi appelé ‘Cowboy Copper’, fait son grand retour. Cette teinte chaleureuse et vibrante apporte une touche de caractère à votre look. • Des nuances cuivrées intenses • Des reflets auburn profonds • Un entretien spécifique pour préserver l’éclat Cette coloration audacieuse demande un certain entretien, mais le résultat en vaut la chandelle pour un style unique et remarqué.

3. Le Brun Expresso : La Profondeur Mystérieuse



Le brun expresso s’impose comme la couleur parfaite pour celles qui recherchent une teinte profonde et envoûtante. Cette nuance intense apporte du caractère et de la sophistication. • Un brun presque noir • Des reflets chocolat subtils • Une coloration qui met en valeur les yeux Idéale pour les peaux claires comme pour les carnations plus foncées, cette teinte s’adapte à tous les styles.

4. Le Blond Scandinave : La Fraîcheur Nordique



Le blond scandinave continue de séduire avec sa luminosité incomparable. Cette teinte claire et froide apporte une touche de fraîcheur à votre look. • Un blond presque blanc • Des reflets cendrés • Un entretien rigoureux pour éviter les reflets jaunes Cette coloration demande un suivi régulier chez le coiffeur pour maintenir sa pureté, mais le résultat est époustouflant.

5. Le Latte Brunette : La Douceur Gourmande



Le Latte Brunette s’impose comme la tendance cocooning de la saison. Cette nuance douce et chaleureuse évoque la gourmandise d’un latte bien crémeux. • Un brun clair nuancé • Des reflets caramel et noisette • Une coloration facile à entretenir Parfaite pour réchauffer les teints clairs et apporter de la lumière aux carnations plus foncées, cette teinte s’adapte à toutes.

6. Le Noir de Jais : L’Intensité Absolue



Le noir de jais fait son grand retour pour celles qui n’ont pas peur d’affirmer leur personnalité. Cette teinte intense et profonde ne laisse personne indifférent. • Un noir pur et brillant • Aucun reflet parasite • Un entretien simple mais régulier Attention toutefois, cette coloration peut durcir les traits. Il est conseillé de l’adopter si vous avez une peau claire et des yeux clairs pour un contraste saisissant.

7. Le Châtain Glacé : La Sophistication Discrète



Le châtain glacé s’impose comme la coloration idéale pour celles qui souhaitent apporter de la fraîcheur à leur chevelure sans pour autant opter pour un changement radical. • Un châtain aux reflets froids • Des nuances cendrées subtiles • Un entretien modéré Cette teinte sophistiquée convient particulièrement aux peaux claires et neutres, apportant une touche de modernité à votre look.

8. Le Roux Vénitien : La Chaleur Solaire



Le roux vénitien clôture notre sélection avec sa teinte chaude et lumineuse. Cette coloration apporte un véritable coup d’éclat à votre visage. • Un roux tirant sur le blond doré • Des reflets cuivrés et dorés • Un entretien régulier pour maintenir la vivacité Idéale pour réchauffer les teints clairs et apporter de la lumière aux peaux plus mates, cette teinte ensoleillée illuminera votre automne. Quelle que soit la tendance que vous choisirez, n’oubliez pas que la clé d’une belle coloration réside dans son entretien. Utilisez des produits adaptés à votre nouvelle teinte, protégez vos cheveux du soleil et des agressions extérieures, et n’hésitez pas à consulter un professionnel pour un résultat optimal. L’automne-hiver 2024-2025 s’annonce riche en couleurs et en possibilités pour sublimer votre chevelure !