Les Nike Kobe 6 Protro ‘Sail’ dévoilées : un retour nostalgique attendu en 2025

Découvrez les détails de la réédition tant attendue des Nike Kobe 6 Protro ‘Sail', un modèle qui promet de captiver les amateurs de basket et de sneakers vintage.

Le mythe des Kobe 6 Protro

Initialement lancées en 2010, les Kobe 6 de Nike, conçues en collaboration avec le regretté Kobe Bryant, ont rapidement acquis le statut d'icône dans le monde du basketball. Ces sneakers se distinguent par leur design ‘scale', imitant la peau de serpent, et par la technologie de pointe Zoom Air pour un amortissement optimal. Véritables objets de collection, elles ont marqué une génération entière de joueurs et de fans.

Aujourd'hui, l'annonce de leur retour sous la forme des Nike Kobe 6 Protro ‘Sail' suscite une attente palpable parmi les collectionneurs et les passionnés de basket.

Détails révélés sur les Kobe 6 Protro ‘Sail'

Les premières images de ce modèle rétro ont été observées sur des personnalités telles que Juju Watkins et Vanessa Bryant, veuve de Kobe et gestionnaire de son patrimoine, lors du Mamba Day. Ces apparitions ont révélé quelques caractéristiques clés du modèle :

Une palette de couleurs dominée par le ‘Sail' (voile), avec des nuances de ‘Noir', ‘Light Bone', ‘White' et ‘Platinum Violet'.

Un revêtement supérieur texturé qui rappelle la peau de serpent, principalement dans une teinte osseuse.

Des détails noirs visibles sur les Swooshes de Nike et le logo de Kobe sur la languette.

Une semelle équipée de la technologie Nike Zoom, combinant du blanc sur l'intercalaire et du blanc cassé sur la semelle extérieure.

Date de sortie et attentes

Bien que Nike Basketball n'ait pas encore confirmé la date précise de sortie, l'engouement pour le retour des Kobe 6 Protro ‘Sail' est déjà important. Les modèles Protro, y compris les Kobe 4, Kobe 6 et Kobe 8, ont connu un grand succès en 2024, et les Kobe 9 sont déjà prévues pour un lancement prochain.

Le prix attendu pour ces sneakers emblématiques est d'environ 190 euros, et elles devraient être disponibles au premier semestre de 2025 via Nike SNKRS et chez des revendeurs sélectionnés.

L'impact attendu sur le marché

Les rééditions de modèles classiques comme les Kobe 6 Protro ‘Sail' ne sont pas juste une question de mode ; elles représentent également un hommage au talent et à l'héritage de Kobe Bryant. Chaque sortie crée un lien entre les nouvelles générations de joueurs et les légendes du basketball.

Ce retour est particulièrement significatif dans le contexte actuel du marché des sneakers, où l'association entre performance sportive et style rétro attire une clientèle diversifiée, allant des athlètes professionnels aux amateurs de mode urbaine.

En résumé, les Nike Kobe 6 Protro ‘Sail' sont bien plus qu'une simple paire de chaussures de sport : elles sont une pièce de l'histoire du basketball, un symbole de la persévérance et de l'excellence de Kobe Bryant. Leur sortie est un événement attendu qui promet de marquer les esprits et de continuer à inspirer les fans et les joueurs du monde entier.