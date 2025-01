Les 3 pièces mode à ressortir dès maintenant de votre garde-robe pour être tendance en 2025

La mode est un éternel recommencement et 2025 ne fera pas exception. Alors que les nouvelles collections commencent à arriver en boutique, certaines pièces que vous possédez déjà s’apprêtent à faire leur grand retour. Focus sur les 3 indispensables à dénicher au fond de votre placard pour être parfaitement dans l’air du temps.

Le blazer oversize fait son grand retour

La veste de tailleur XXL s’impose comme la pièce phare de 2025. Portée de façon décontractée sur un jean ou plus sophistiquée sur une robe, elle apporte instantanément une touche d’élégance à n’importe quelle tenue. Les modèles à épaulettes marquées et aux tons neutres comme le beige, le gris ou le noir seront particulièrement recherchés. Cette pièce intemporelle justifie pleinement un investissement autour de 150€ pour un modèle de qualité.

La jupe midi plissée redevient incontournable

Après quelques saisons en retrait, la jupe plissée longueur midi revient en force dans les collections 2025. Les créateurs la déclinent dans des matières fluides et des coloris métallisés ou pastel. Cette pièce versatile se porte aussi bien avec des baskets pour un look casual que des talons pour une allure plus sophistiquée. Les modèles les plus désirables oscillent entre 70€ et 120€.

À porter avec un pull court pour équilibrer les volumes

À associer à des bottes hautes en hiver

À twister avec un t-shirt oversize pour un style décontracté

Le pantalon cargo fait sa révolution chic

Longtemps cantonné au vestiaire streetwear, le pantalon cargo se réinvente dans une version plus élégante pour 2025. Les nouvelles déclinaisons privilégient des coupes ajustées et des matières nobles comme le satin ou la soie. Les poches caractéristiques sont plus discrètes et les coloris plus sophistiqués. Comptez entre 90€ et 180€ pour un modèle tendance.

Pour maximiser ces pièces, voici les associations recommandées :

Blazer + jean slim + bottines

Jupe plissée + pull col roulé + sneakers

Pantalon cargo + chemise fluide + mules

Ces trois pièces constituent les fondamentaux mode de 2025. Leur retour en grâce permet de réinventer sa garde-robe sans faire de folies, simplement en redonnant vie à des vêtements déjà présents dans nos placards. Cette approche s’inscrit parfaitement dans la tendance actuelle de la mode durable et responsable.