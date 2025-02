BAFTA 2025 : les tenues les plus époustouflantes du tapis rouge londonien

La 78e cérémonie des BAFTA a transformé le Royal Festival Hall de Londres en un défilé de mode spectaculaire où les plus grandes stars internationales ont rivalisé d’élégance. Une soirée mémorable qui a marqué l’histoire de la mode et du cinéma britannique.

Une constellation de stars sur le tapis rouge

Le gratin du cinéma mondial s’est réuni à Londres pour célébrer l’excellence cinématographique britannique. Selena Gomez a fait sensation dans une robe haute couture signée Valentino, tandis que Demi Moore a ébloui les photographes dans une création Alexander McQueen sur mesure. L’événement a rassemblé plus de 200 célébrités venues des quatre coins du monde.

Les tendances mode qui ont dominé la soirée :

• Les robes à traîne dramatique

• Les découpes asymétriques audacieuses

• Les tissus métallisés et les paillettes

• Les tons neutres et pastels

Les moments mode inoubliables

Ariana Grande a marqué les esprits dans une robe Giambattista Valli d’une valeur estimée à 95 000 euros, créant l’un des moments les plus photographiés de la soirée. Timothée Chalamet a confirmé son statut d’icône mode masculine en portant un ensemble Louis Vuitton avant-gardiste qui a fait l’unanimité auprès des critiques mode.

Les tendances beauté qui ont fait sensation

Les maquillages naturels et les coiffures sophistiquées ont dominé le tapis rouge. Les experts beauté ont particulièrement remarqué :

• Les lèvres nude et glossy

• Les chignons structurés

• Les smoky eyes subtils

• Les teints glowy

Les marques de luxe qui ont habillé les stars

Les grandes maisons de couture se sont disputé l’honneur d’habiller les célébrités. Chanel, Dior et Gucci ont particulièrement brillé avec des créations sur mesure. Le luxe français était largement représenté, confirmant son influence majeure sur le tapis rouge britannique.

Les accessoires qui ont fait la différence

Les bijoux et accessoires ont joué un rôle crucial dans la composition des looks. Cartier et Bulgari ont fourni des parures exceptionnelles, certaines pièces atteignant des valeurs estimées à plusieurs millions d’euros. Les pochettes minimalistes et les sandales à talons vertigineux ont complété les silhouettes.

L’impact environnemental de la mode

Plusieurs célébrités ont fait le choix de porter des créations éco-responsables. Pamela Anderson s’est distinguée en portant une robe vintage des années 90, tandis que d’autres stars ont opté pour des tissus recyclés et des processus de fabrication durables.

Cette édition 2025 des BAFTA restera dans les annales comme l’une des plus élégantes, mêlant glamour traditionnel et conscience environnementale moderne.