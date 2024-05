3 coupes courtes pour cheveux bouclés qui seront tendance en 2023

Les cheveux courts et frisés peuvent être faciles à coiffer !

Osez les cheveux courts même avec une chevelure bouclée

Quand on a les cheveux bouclés, il est difficile d’imaginer les porter courts, principalement par peur des frisottis. Mais si votre rêve est d’arborer une coupe courte et d’en finir avec une longue crinière, surtout pendant le printemps et l’été, continuez à lire car votre rêve est définitivement possible.

Les coiffeurs créatifs ont résolu le problème des femmes aux cheveux bouclés qui souhaitent les porter courts. Il existe aujourd’hui plusieurs coupes qui permettent d’afficher des cheveux bouclés courts avec du volume et sans frisottis. Ça vous intéresse ?

Coupe #1 : Le long bob bouclé

Cette coupe est parfaite si vous voulez des cheveux plus courts, mais à hauteur d’épaules. Selon les experts, ce sera l’une des coupes les plus demandées l’année prochaine. Elle consiste à réaliser plusieurs couches dans vos cheveux pour leur apporter volume et définition, tout en évitant les frisottis. Vos boucles seront magnifiques !

Comment porter le long bob bouclé ?

Optez pour un dégradé léger pour structurer les boucles

Twistez quelques mèches autour du visage pour un effet coiffé-décoiffé

Appliquez un soin définissant sur vos longueurs pour de jolies boucles

Préférez le séchage naturel pour préserver l’élasticité des cheveux

Coupe #2 : Le clavicut bouclé

Si vous cherchez une coupe en dessous des épaules, au niveau de la clavicule, c’est celle qu’il vous faut. Idéale pour les chevelures ondulées ou bouclées, cette coupe comporte moins de couches pour un rendu naturel et décontracté. Vous pouvez même l’adopter avec une frange.

Les astuces pour un clavicut bouclé réussi :

Coupez les pointes en « V » pour donner du mouvement

Éclaircissez quelques mèches façon « sun-kissed » pour un effet ensoleillé

Crêpez les racines sur le dessus de la tête pour plus de volume

Utilisez un diffuseur pour un séchage en douceur

Coupe #3 : Le wavy bob

À la recherche d’une coupe qui mette en valeur votre visage et vos boucles tout en vous rajeunissant ? Essayez vite le wavy bob qui sera ultra tendance.

Ce carré à hauteur de mâchoire est idéal pour les visages allongés car il rééquilibre les traits. Attention, il convient mieux aux cheveux ondulés ou légèrement bouclés. Sur des boucles plus marquées, il créerait trop de volume en bas et pas assez en haut.

Nos conseils pour adopter le wavy bob :

Dégradez légèrement les pointes pour un effet flou

Réalisez une raie sur le côté pour dynamiser la coupe

Bouclez quelques mèches au fer pour parfaire le mouvement

Vaporisez un spray texturisant sur les longueurs pour un fini décoiffé

Vous savez maintenant qu’il existe des solutions pour dompter vos cheveux bouclés même quand il fait chaud. Choisissez votre style et osez couper votre crinière ! Les cheveux courts ne sont plus réservés aux chevelures lisses. À vous les coupes courtes tendance qui mettent en valeur vos boucles !