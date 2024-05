3 façons de porter le balayage bob en 2024 pour paraître jeune et mince après 50 ans

Découvrez les blonds que vous voudrez adopter pour un look parfait.

Le balayage bob, la coloration tendance qui vous rajeunit en un coup de pinceau

Chez Panorama, nous savons qu’arborer une chevelure spectaculaire n’est pas une mince affaire, surtout quand on veut avoir une allure impeccable. C’est pourquoi nous vous présentons trois versions du balayage bob à adopter dans les semaines à venir. Vous serez étonnée de voir à quel point ces idées vous iront bien !

Alors que l’on pensait que les chevelures brunes allaient conquérir le street style, nous avons récemment découvert que de délicats reflets dorés peuvent apporter beaucoup de glamour à notre look.

Idée #1 : Les mèches caramel

Apportez à vos cheveux toute la chaleur dont ils ont besoin avec ces douces mèches aux reflets dorés qui nous rappellent que cet effet couleur caramel est le meilleur choix.

Nos conseils pour porter les mèches caramel :

Optez pour des reflets caramel doux, pas trop contrastés

Concentrez les mèches sur les longueurs et pointes pour illuminer le visage

Associez-les à une coupe bob mi-longue pour un rendu naturel

Twistez le tout avec une raie sur le côté pour plus de dynamisme

Idée #2 : Le balayage blond cendré

Si vous êtes prête à rejoindre le clan des blondes, sortez de votre zone de confort avec ce dégradé de couleur des mi-longueurs aux pointes. On adore le résultat !

Comment adopter le balayage blond cendré après 50 ans :

Choisissez un blond cendré froid pour atténuer les marques de l’âge

Réalisez un balayage subtil, sans démarcation, pour un effet naturel

Ajoutez quelques mèches « face framing » pour éclairer le visage

Portez-le sur un carré long légèrement dégradé

Idée #3 : Les touches café

Pour celles qui ne sont pas encore prêtes à succomber aux blonds, bonne nouvelle ! Miser sur une décoloration de quelques tons plus clairs que votre couleur naturelle est la meilleure option.

Les atouts des touches café :

Elles réchauffent subtilement le teint sans trop de contraste

Elles apportent de la brillance et de la dimension à la chevelure

Elles se fondent naturellement dans les cheveux bruns ou châtains

Elles se marient à merveille avec un balayage bob

Et vous, laquelle de ces idées de balayage bob testeriez-vous ? Nous sommes prêtes à expérimenter ces différents styles pour rajeunir nos visages. Le balayage permet de donner un coup d’éclat à notre coiffure sans révolutionner notre couleur. Rien de tel pour un rajeunissement express en douceur.

N’hésitez plus et demandez à votre coloriste un balayage bob adapté à votre carnation et votre coupe. Avec ces touches lumineuses savamment placées, vous rayonnerez et vous sentirez plus jeune et fraîche en un clin d’œil. Le balayage bob n’a pas fini de faire parler de lui en 2023 !