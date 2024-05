Dites adieu au balayage : Les mèches « Œil de tigre » apportent brillance, vitalité et fraîcheur à votre look !

Découvrez les mèches à adopter pour un changement capillaire original.

Les couleurs stars de 2024 bousculent les tendances mèches

Exit les mèches balayage ! Ce ne sont pas nous qui le disons, mais les experts mode qui ont élu les tons chocolat et cuivrés stars capillaires incontournables de 2024. Mais si vous restez fidèle aux blonds, il existe une option parfaite pour vous, sans pour autant céder aux techniques conventionnelles.

Le « clean look » a révolutionné les tendances, poussant les femmes à délaisser les styles extravagants et tape-à-l’œil. Désormais, la beauté naturelle et le minimalisme ont plus de valeur, sublimant les tenues avec une touche élégante et luxueuse.

Cependant, quelles que soient les tendances du moment, le blond demeure la teinte préférée et irrésistible des femmes, ce qui en fait une valeur sûre, éternellement chic.

Zoom sur les mèches œil de tigre (ou « tiger eye »)

Indétrônable, le blond reste le roi des changements capillaires. Mais si vous êtes lassée du classique balayage, il existe d’autres alternatives pour oser enfin quelque chose de différent, sans succomber aux styles vus et revus. Alors si vous êtes une femme anticonformiste, originale et audacieuse, adoptez les mèches « tiger eye » !

Cette technique, aussi appelée mèches « œil de tigre », détrône le balayage traditionnel grâce à ses nombreux avantages. Au-delà d’éclaircir et d’apporter une touche blonde, elle offre profondeur, dimension et mouvement à la chevelure.

Ces mèches s’inspirent de la pierre semi-précieuse du même nom, l' »œil de tigre », utilisée comme symbole de protection. Elles en reprennent les nuances mêlant des reflets dorés, ambrés, caramel, miel et noisette, pour insuffler une nouvelle vie à votre crinière.

À qui les mèches œil de tigre conviennent-elles ?

Les mèches sont l’option idéale pour celles qui ne souhaitent pas un changement radical. Pas besoin de coloration totale : on peut garder sa teinte naturelle en la magnifiant par des touches lumineuses qui illuminent non seulement les cheveux, mais aussi le visage, en soulignant ses plus beaux atouts.

Flatteuses pour toutes, que vous ayez les cheveux ondulés, lisses ou bouclés, les mèches œil de tigre apportent de la brillance tout en adoucissant les traits. Faites un essai sur une mèche, puis étendez à l’ensemble de la chevelure. Il est toutefois recommandé de faire appel à un coloriste expert, car le choix des tons dépendra de votre base, brune, noire ou blonde.

L’autre avantage des mèches « tiger eye » ? Elles ne nécessitent pas de passer des heures chez le coiffeur. Comptez 40 à 60 minutes pour un résultat sublime, sans besoin de retouches fréquentes.

Les 5 nuances phares des mèches œil de tigre

Le blond doré, pour un effet ensoleillé Le caramel ambré, une valeur sûre Le blond miel, la douceur incarnée Les reflets noisette, pour une touche naturelle Le blond blanc, l’option la plus éclatante

Alors, prête à rugir de plaisir avec une crinière façon « tiger eye » ?