Découvrez le rainbow highlighter, la tendance fun et lumineuse de l’été 2024 !

Le rainbow highlighter débarque pour nous prouver qu’un bon enlumineur peut être bien plus que scintillant : il peut être carrément arc-en-ciel ! Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur cette tendance maquillage qui va illuminer notre été.

L’été sera haut en couleurs !

L’été est sans conteste la saison la plus colorée de l’année. Les teintes vives et éclatantes font leur grand retour pour célébrer les vacances, le soleil et la bonne humeur. La mode aussi se renouvelle pendant ces mois estivaux, laissant s’exprimer un côté plus joyeux et exubérant.

C’est dans cette ambiance vitaminée que s’inscrit la tendance du rainbow highlighter, cet enlumineur subtilement multicolore qui promet d’illuminer notre maquillage cet été 2024. De quoi apporter une touche fun et originale à nos looks de saison !

Rainbow highlighter : c’est quoi exactement ?

Vous adorez utiliser un enlumineur dans votre routine maquillage pour mettre en valeur certaines zones du visage ? Alors vous allez adorer le rainbow highlighter. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un highlighter aux reflets arc-en-ciel, allant du violet au jaune en passant par toutes les couleurs intermédiaires.

Une fois appliqué, il crée un magnifique effet irisé légèrement coloré, idéal pour rehausser les pommettes et ouvrir le regard. Malgré son apparence très pigmentée dans la palette, le rendu sur la peau reste relativement discret, pour un résultat canon et sans faute de goût.

Le rainbow highlighter se démarque des enlumineurs classiques par sa capacité à créer des jeux de lumière colorés et pas seulement brillants. Sa pigmentation permet aussi de flouter les imperfections et de lisser visiblement le grain de peau. Parfait si vous voulez afficher un teint impeccable cet été !

Le rainbow highlighter, pour qui ?

La bonne nouvelle, c’est que le rainbow highlighter sublime absolument tous les types de carnations. Grâce à son dégradé de couleurs, il s’adapte à merveille aux peaux claires comme aux peaux mates ou foncées. Vous pouvez aussi opter pour une version aux tons pastels, encore plus douce et discrète.

Pour une tenue longue durée, pensez à appliquer une base avant. Et pour un look encore plus glowy, associez votre rainbow highlighter à un blush assorti. Vous êtes prête pour afficher un maquillage frais, lumineux et healthy cet été !

Facile à utiliser, flatteur sur toutes les carnations, déclinable en version pop ou pastel… Le rainbow highlighter a définitivement tout bon. Alors si vous avez envie de twister votre mise en beauté estivale, foncez l’adopter dès maintenant.

Le mot de la fin ? Avec le rainbow highlighter, l’été 2024 s’annonce définitivement haut en couleurs côté maquillage. Et tant mieux : on a bien besoin d’une bonne dose de fun et de peps après ces longs mois moroses. Laissez-vous tenter par ces reflets arc-en-ciel vitaminés qui donneront bonne mine et coup d’éclat à votre joli minois. C’est le moment ou jamais de sortir des sentiers battus et d’oser la couleur !