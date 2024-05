Sunset blush : la tendance maquillage de l’été 2024 qui va illuminer votre teint !

Vous cherchez une nouvelle technique de maquillage pour un look frais et éclatant cet été ? Ne cherchez plus, le sunset blush est là pour vous faire rayonner ! Cette tendance inspirée des couleurs chaudes du coucher de soleil fait fureur sur les réseaux sociaux. On vous dit tout sur cette technique facile à réaliser pour un maquillage estival réussi.

Le sunset blush, la technique venue des États-Unis qui fait sensation

Le sunset blush, c’est la dernière tendance maquillage à adopter d’urgence pour l’été 2024. Lancée par l’influenceuse beauté américaine Alissa Janay dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux en avril dernier, cette technique consiste à appliquer deux teintes vives de blush liquide et une touche d’enlumineur, puis à les fondre ensemble pour recréer les couleurs chaudes et lumineuses d’un coucher de soleil.

Comme l’explique le maquilleur new-yorkais Joseph Carillo, « c’est une façon magnifique de jouer avec différentes teintes vives et dorées pour créer un effet dégradé unique qu’on ne voit d’habitude que sur les yeux ». Contrairement à d’autres tendances comme le blush façon coup de soleil ou joues de ski, le but ici n’est pas d’imiter un effet naturel mais bien de reproduire de façon artistique les nuances flamboyantes d’un ciel au crépuscule.

Sunset blush : le tuto en 3 étapes pour un maquillage lumière du soleil

Vous avez envie de tester le sunset blush ? Rien de plus simple, il vous suffit de suivre ces quelques étapes :

Appliquez un blush rose sur le haut des pommettes, près des tempes

Ajoutez un blush orange légèrement en-dessous du fard rose

Déposez un enlumineur doré par-dessus les deux blush, vers le coin externe de l’œil

La maquilleuse Ash K Holm, basée à Los Angeles, insiste sur l’importance d’utiliser des produits de même texture pour faciliter le mélange des couleurs : « Il faut absolument choisir deux teintes de blush et un enlumineur liquides. Comme ça, votre blush se fondra à merveille et créera cet éclat parfait. »

Quelles couleurs choisir pour un sunset blush réussi ?

Pour capturer l’essence d’un coucher de soleil, optez pour des teintes aux sous-tons chauds. Préférez par exemple un orange mandarine intense et lumineux à un abricot doux et frais. Les formules liquides sont souvent très pigmentées, donc inutile d’en mettre beaucoup pour obtenir un résultat éclatant.

Le mot d’ordre, c’est la subtilité. Comme le rappelle Joseph Carillo, « le but c’est d’évoquer le crépuscule, pas un coup de soleil ! Alors n’en faites pas trop avec le pigment. » Commencez avec une petite quantité de produit et ajoutez-en progressivement jusqu’à obtenir l’intensité désirée.

La touche finale pour un glow parfait

Pour un résultat encore plus lumineux, n’oubliez pas l’étape finale : l’enlumineur ! Ash K Holm conseille d’utiliser un enlumineur liquide doré intense, comme celui de la marque Milani utilisé par Alissa Janay dans sa vidéo. Appliqué par-dessus le dégradé de blush, il apportera un glow supplémentaire pour un rendu digne d’un coucher de soleil estival.

Avec ses couleurs lumineuses et sa texture légère, le sunset blush est la tendance idéale pour sublimer les teints halés par le soleil. Facile à réaliser et personnalisable à l’infini, cette technique mettra votre visage en valeur tout en apportant une touche d’originalité à votre maquillage. Alors, prête à tester cette tendance ultra-désirable qui fera de vous la reine de l’été ?

