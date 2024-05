Le grand retour des mythiques adidas Crazy 98 « Home » de Kobe Bryant – Les sneakers légendes à nouveau disponibles !

Adidas ravive la flamme avec la réédition très attendue des célèbres Crazy 98 « Home », les baskets portées par Kobe Bryant à ses débuts. Un modèle iconique aux couleurs des Lakers qui a marqué toute une génération de fans. Soyez prêts, la Mamba est de retour et plus en forme que jamais !

Kobe Bryant, une légende du basket parti trop tôt

L'histoire de la NBA est jalonnée de joueurs exceptionnels qui ont laissé une empreinte indélébile. Parmi eux, impossible de ne pas citer Kobe Bryant, tragiquement disparu en 2020. Au-delà de son immense talent sur les parquets, le « Black Mamba » était aussi connu pour ses collaborations prestigieuses avec les plus grandes marques.

Adidas, le premier équipementier de Kobe

Alors qu'il fait ses premiers pas en NBA en 1996, Kobe Bryant signe son premier contrat de sponsoring avec Adidas. Une collaboration fructueuse qui donnera naissance à plusieurs modèles exclusifs, dont les célèbres « The Kobe« . En 2002, après 6 ans chez Adidas, il rejoint Nike où il restera jusqu'à la fin de sa carrière. Malgré ce changement, l'héritage de ses années Adidas continue de vivre à travers des rééditions très attendues.

Le retour en grande pompe des Crazy 98 « Home »

Parmi les modèles les plus emblématiques de la collaboration Adidas x Kobe Bryant, impossible de passer à côté des Crazy 98 « Home ». Initialement sorties en 1999 sous le nom de KBII, ces sneakers ont connu un succès fulgurant avant de revenir en version rétro en 2014. Et bonne nouvelle pour les fans, Adidas vient d'annoncer leur retour imminent dans une nouvelle version encore plus aboutie !

Un coloris mythique aux couleurs des Lakers

Les Crazy 98 « Home » sont instantanément reconnaissables avec leur combinaison de blanc et de violet, un hommage appuyé au maillot domicile des Lakers de Los Angeles. Avec leur tige en mesh blanc agrémentée d'overlays en cuir synthétique ton sur ton et de détails gris, elles offrent un look à la fois rétro et intemporel. Les touches de violet sur l'amorti visible, les 3 bandes et la semelle en caoutchouc apportent quant à elles une twist d'originalité.

Un concentré de technologies pour un confort optimal

Mais les Crazy 98 ne sont pas seulement belles, elles sont aussi ultra-performantes. Avec leur semelle intermédiaire en EVA et la technologie Adiprene sur le talon, elles offrent une amorti et un confort exceptionnels, dignes des plus grands joueurs. De quoi vous permettre de donner le meilleur de vous-même sur les parquets !

Disponibles dès juin 2024 à un prix imbattable

C'est le moment de marquer les esprits avec le retour d'un modèle légendaire ! Les nouvelles adidas Crazy 98 « Lakers Home » seront disponibles en juin 2024 au prix de 135€ dans une sélection de boutiques adidas Basketball ainsi que sur adidas.fr. Un « must-have » à ne surtout pas manquer pour rendre hommage à Kobe Bryant avec style !

Alors, prêt à voir la vie en violet et or avec ces sneakers de légende aux pieds ? Plus de 20 ans après leur sortie initiale, les Crazy 98 s'apprêtent à faire leur grand comeback pour le plus grand bonheur des passionnés de basket et de belles sneakers. La preuve qu'un classique reste un classique et que l'héritage de Kobe Bryant est éternel. It's show time, baby !