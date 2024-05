10 astuces de pro pour porter les imprimés avec style et assurance – Osez les motifs !

Envie de sortir de votre zone de confort vestimentaire et d’affirmer votre personnalité avec des imprimés forts ? Nos experts en style vous livrent leurs 10 conseils pour adopter les motifs audacieux avec grâce et confiance. Préparez-vous à faire tourner les têtes !

Les imprimés, l’arme secrète pour dynamiser votre dressing

Si votre garde-robe est principalement composée de pièces unies et basiques, il est temps d’y insuffler une dose d’originalité. Même si les rayures et les imprimés animaliers peuvent intimider, ils ont le pouvoir de transformer un look lorsqu’ils sont bien maîtrisés. Utilisés de manière stratégique, les motifs permettent de sublimer votre silhouette en attirant l’œil sur vos atouts. Ils donnent aussi un coup de jeune à vos tenues et reflètent une personnalité affirmée. Alors, prête à sauter le pas ?

Commencez en douceur avec des accessoires

Pas besoin de révolutionner votre dressing du jour au lendemain. Pour vous familiariser avec les imprimés, misez d’abord sur des pièces accessoires :

Un foulard à motif floral pour égayer un pull uni

Une mini-jupe imprimée à porter avec un haut neutre

Une paire de collants à pois sous une robe noire

Une ceinture léopard pour structurer une tenue sobre

Utilisez les imprimés pour mettre en valeur vos atouts

Les motifs attirent l’attention. Servez-vous en pour diriger le regard vers vos points forts :

Une écharpe à imprimé cachemire coloré illuminera votre visage

Un pantalon géométrique mettra en valeur vos jambes fuselées

Une ceinture imprimée à la taille affinera votre silhouette

Veillez à ce que les couleurs s’accordent à votre carnation pour un résultat optimal.

Camouflez subtilement vos complexes

À l’inverse, les motifs peuvent aussi servir à détourner l’attention des zones qui vous complexent comme le ventre. Choisissez des imprimés fluides, avec des lignes verticales, qui glissent sur la silhouette sans marquer. L’œil se focalisera sur le motif sans s’attarder sur les petits défauts.

Rééquilibrez vos proportions grâce aux imprimés

Si vous avez de larges épaules, optez pour une jupe trapèze ou un pantalon ample à motifs pour rééquilibrer votre bas du corps. À l’inverse, si vous avez des hanches généreuses, privilégiez les hauts imprimés avec des épaules structurées. L’objectif est d’harmoniser votre silhouette en créant des proportions symétriques.

Twistez les classiques comme les pois

Les pois sont intemporels mais il y a une astuce pour les moderniser. Cette saison, on les préfère oversize et irréguliers pour une allure plus graphique et dans l’air du temps. Ils apporteront une touche rétro tout en restant résolument actuels. Pour un effet « waouh » assuré, craquez pour une blouse fluide ou un top à larges pois !

Apprivoisez l’imprimé floral version 2024

Les fleurs ne sont pas réservées à nos aïeules ! La tendance est aux motifs floraux graphiques et contrastés, de préférence sur un fond sombre. Si vous n’êtes pas encore à l’aise avec les imprimés, optez pour un modèle bichromatique comme des fleurs noires sur fond blanc. Vous serez pile dans la tendance sans en faire trop.

Adaptez la taille de l’imprimé à votre morphologie

Règle d’or : plus vous êtes petite, plus l’imprimé doit être discret et de petite taille pour ne pas vous écraser. À l’inverse, les grands gabarits pourront se permettre des motifs XXL qui viendront rehausser leur silhouette. Une question de proportions !

Osez les imprimés au bureau

Oui, les motifs ont leur place dans un dressing professionnel ! Pour rester corporate, préférez les imprimés graphiques et structurés comme les carreaux ou le pied-de-poule. Optez pour une robe droite ou un ensemble jupe et veste à motif prince-de-galles. Le carreau se décline aussi dans des coloris doux et printaniers, parfaits pour la belle saison.

Trouvez les teintes qui vous mettent en valeur

La clé pour porter les imprimés avec élégance est de choisir des couleurs adaptées à votre carnation. Si votre teint est clair avec peu de contraste, optez pour des motifs pastel et doux. À l’inverse, si votre peau est mate ou olive, n’ayez pas peur des imprimés vifs et contrastés qui sublimeront votre teint.

Craquez pour un imprimé coup de cœur !

Si le cœur vous en dit, offrez-vous un vêtement imprimé qui vous fait de l’œil et dans lequel vous vous sentez bien. Qu’il s’agisse d’un imprimé vintage, d’un motif géométrique avant-gardiste ou d’un animal exotique comme le zèbre, laissez parler votre personnalité et affichez votre audace !

En suivant ces conseils, vous serez parée pour porter les imprimés avec style et assurance. Fini le dressing monochrome, place à la fantaisie des motifs qui révéleront votre personnalité pétillante ! Alors, quel imprimé allez-vous adopter en premier pour bousculer vos habitudes mode ? Une chose est sûre, vous ne passerez pas inaperçue !