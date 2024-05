Freehand nail art : 5 idées de manucures à réaliser soi-même pour un look unique

Le freehand nail art, cette tendance qui cartonne en 2024, est parfaite pour celles qui aiment sortir des sentiers battus. Zoom sur 5 idées de nail art à main levée pour des ongles originaux et stylés !

Le grand retour du freehand nail art

Dans l’univers de la manucure, les tendances vont et viennent au gré des saisons. Mais parfois, certaines modes passées refont surface et s’imposent à nouveau comme les must-have du moment. C’est le cas du freehand nail art, littéralement « l’art des ongles à main levée ». Déjà populaire l’an dernier, cette technique qui consiste à peindre directement sur les ongles au pinceau sans suivre de motif prédéfini revient en force en 2024. L’objectif ? Laisser libre cours à sa créativité pour obtenir une manucure 100% unique !

Le secret d’un freehand nail art réussi

Pour un rendu optimal, on mise sur des dessins contrastés réalisés sur une base neutre comme du beige ou du nude. Mais la seule règle du freehand nail art, c’est qu’il n’y a pas de règle ! Couleurs flashy, dégradés, mélanges de textures… Tout est permis pour créer une manucure qui vous ressemble. Si vous êtes tentée par cette tendance mais que vous manquez d’inspiration, voici 5 idées pour vous lancer.

Des touches métalliques pour un look glamour

On craque pour un freehand nail art glam et original en dessinant spontanément des touches métalliques façon « ongles fondus » sur une base tie and dye. L’effet « métal liquide » apporte une touche chic et précieuse à la manucure. Idéal pour upgrader une tenue de soirée !

Des ongles fluo pour un été vitaminé

Autre idée très en vogue : réaliser des vaguelettes fluo à main levée sur un fond nude. On choisit son coloris coup de cœur (jaune, rose, orange, vert…) et on laisse son pinceau tracer des ondulations graphiques. Parfait pour apporter une touche de pep’s et de fraîcheur à son look d’été !

Des motifs funky pour des ongles décalés

Si vous n’êtes pas fan des lignes courbes, optez pour des motifs géométriques (triangles, rectangles, pois…) disposés aléatoirement sur une base beige. N’ayez pas peur de mélanger les couleurs pop pour un rendu encore plus dynamique et tendance. De quoi afficher une manucure fun et décalée qui ne passera pas inaperçue !

La version minimaliste du freehand nail art

Envie d’une manucure freehand discrète et facile à réaliser ? Misez sur quelques taches de couleur disposées ça et là sur vos ongles au naturel. Choisissez 2 ou 3 teintes pastel ou nude que vous déposerez au hasard du pinceau pour un effet artistique tout en subtilité.

Une french manucure revisitée

Dernière option : la french manucure freehand. Sur une base nude ou transparente, on vient dessiner quelques traits colorés et irréguliers sur les pointes des ongles. Une version originale et bohème de la french, parfaite pour un look de mariée ou pour apporter une touche d’élégance à son quotidien.

Vous l’aurez compris, en 2024, on ose le freehand nail art sous toutes ses formes ! Facile à réaliser soi-même et personnalisable à l’infini, cette tendance est parfaite pour celles qui veulent des ongles uniques et racés sans passer des heures en institut. Alors, quel motif allez-vous tenter pour un look qui vous ressemble ? Une chose est sûre, avec le freehand nail art, vos ongles ne ressembleront à aucun autre !