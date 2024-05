Obsession de la beauté : 5 signes qui ne trompent pas et comment s’en libérer

Vous pensez constamment à votre apparence au point que cela impacte votre qualité de vie ? Vous souffrez peut-être d’une obsession de la beauté. Découvrez les 5 signaux d’alerte de ce trouble et nos conseils pour retrouver une image positive de vous-même.

Quand l’apparence devient une obsession malsaine

Prendre soin de soi et vouloir se sentir belle, c’est tout à fait normal. Mais quand cette quête de perfection physique tourne à l’obsession, cela peut devenir dangereux pour la santé mentale. Obnubilées par leur apparence, les personnes atteintes de ce trouble n’acceptent pas leur corps et ses imperfections. Elles cherchent constamment à correspondre à des standards de beauté irréalistes, influencées par les diktats des réseaux sociaux, du monde de la mode et des cosmétiques. Les femmes sont particulièrement touchées par ce phénomène.

Vous évitez les situations d’exposition

L’un des principaux symptômes est la peur de s’exposer au regard des autres. Comme l’explique Humbert Escaro, spécialiste des troubles affectifs, « les personnes obsédées par leur apparence ont un fonctionnement psychosocial altéré. Elles peuvent aller jusqu’à éviter les relations sociales ». Refuser certaines invitations, ne pas porter des vêtements jugés trop « exposants »… Autant de stratégies d’évitement pour ne pas confronter leur corps au monde extérieur.

Vous enchaînez les régimes et les traitements esthétiques

Autre signal d’alerte : la multiplication des procédures esthétiques. « Les personnes obsédées par leur physique peuvent tomber dans l’abus de chirurgie plastique, se lancer dans des régimes dangereux, développer des troubles alimentaires » alerte Humbert Escaro. Dépenser des sommes faramineuses en soins, produits de beauté et compléments alimentaires devient alors un réflexe compulsif pour tenter de gommer la moindre imperfection.

Votre apparence occupe toutes vos pensées

Difficile pour les personnes atteintes de ce trouble de se concentrer sur autre chose que leur reflet dans le miroir. Les pensées obsessionnelles liées à leur physique occupent une grande partie de leur temps et de leur énergie mentale. Elles passent des heures à s’examiner, se comparer aux autres, ruminer sur leurs complexes. Un cercle vicieux épuisant et destructeur pour l’estime de soi.

Les rituels de contrôle rythment votre quotidien

Se regarder sans cesse dans le miroir, multiplier les selfies, passer sa main sur les zones qui obsèdent… Les personnes souffrant d’une obsession de la beauté mettent en place de nombreux rituels de vérification. Des comportements répétitifs qui visent à les rassurer mais qui ne font qu’entretenir leur mal-être et leur image corporelle négative.

Un défaut devient une obsession

Dernier indice révélateur : la focalisation sur un « défaut » physique. Une partie du corps cristallise toute l’attention et devient une source d’anxiété permanente. Que ce soit le nez, les bras, les fesses… Cette zone « problématique » peut vite tourner à l’obsession et gâcher la vie de la personne atteinte.

Si vous vous reconnaissez dans ces signes, il est important de ne pas rester seul(e) face à cette souffrance. N’hésitez pas à en parler à vos proches et à consulter un professionnel. Avec un accompagnement adapté, il est possible de se libérer de cette obsession pour la beauté et de se réconcilier avec son image. Rappelez-vous qu’au-delà des apparences, vous êtes une personne unique et précieuse. Apprendre à s’aimer tel que l’on est, c’est la clé pour s’épanouir et rayonner de l’intérieur !