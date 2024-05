3 paires de baskets tendance pour cet été : les amoureuses du running vont les adorer !

Que vous soyez une coureuse débutante ou confirmée, choisir la bonne paire de chaussures de running est essentiel pour optimiser vos performances et éviter les blessures. Découvrez 3 modèles tendance de chez Nike qui raviront tous les types de coureuses cet été.

L'importance d'une bonne paire de baskets pour le running

Toute passionnée de course à pied le sait : pour progresser et prendre du plaisir, il ne suffit pas d'être régulière dans sa pratique. Le choix de ses chaussures de running est tout aussi primordial. Que vous couriez en ville, sur des sentiers ou sur des terrains accidentés, vos baskets doivent être parfaitement adaptées à votre foulée et au type de sol.

Heureusement, les marques rivalisent d'ingéniosité pour proposer des modèles toujours plus performants et confortables. Cet été, Nike dévoile 3 nouvelles paires qui devraient séduire toutes les amatrices de running, quel que soit leur niveau.

Nike Vaporfly 3 : la basket idéale pour courir sur route

Vous aimez avaler les kilomètres sur le bitume ? La Nike Vaporfly 3 est faite pour vous ! Avec son épaisse semelle intermédiaire, cette chaussure ultra-légère offre une excellente stabilité et vous aide à améliorer votre vitesse. Ses principaux atouts :

Un amorti exceptionnel grâce à la mousse ZoomX

Une plaque en fibre de carbone pour une meilleure propulsion

Un mesh respirant sur le dessus pour un confort optimal

Comptez environ 230€ pour vous offrir ce concentré de technologies. Un investissement qui vaut le coup si vous visez la performance !

Nike Pegasus Trail 5 : des baskets polyvalentes pour tous les terrains

Vous alternez entre le goudron et les chemins de terre lors de vos sorties running ? Optez pour les Nike Pegasus Trail 5, des chaussures à l'aise sur tous les terrains. Leur semelle en mousse React apporte un amorti moelleux et dynamique, aussi bien sur route que sur sentier. On aime aussi :

Le mesh renforcé sur les zones d'usure pour plus de durabilité

La semelle extérieure avec moins de caoutchouc pour des transitions en douceur

La protection sur les orteils pour affronter tous les terrains

Disponibles à partir de 135€, les Pegasus Trail 5 sont le choix idéal pour les coureuses qui ne veulent pas s'encombrer avec plusieurs paires de baskets.

Nike Zegama 2 : des chaussures taillées pour les terrains difficiles

Vous êtes une adepte des singles tracks bien techniques et des sentiers escarpés ? Craquez sans hésiter pour les Nike Zegama 2 ! Grâce à leur semelle crantée façon pneu de tracteur, ces chaussures de trail vous assureront une accroche optimale, même dans les descentes. Leurs autres points forts :

Une tige large et aérée pour un maintien du pied sans compression

Une semelle intermédiaire en mousse pour un amorti confortable

Un grip exceptionnel grâce aux crampons profonds de 5 à 6 mm

Affichées à 160€ sur le site de Nike, les Zegama 2 vous permettront de repousser vos limites sur les terrains les plus exigeants. De quoi ravir les traileuses en quête de sensations fortes !

Bien choisir ses chaussures de running : les critères à prendre en compte

Au-delà des tendances, l'essentiel est de trouver la paire de baskets qui vous convient. Pour cela, pensez à prendre en compte :

Votre type de foulée (pronation, supination, universelle)

Votre poids : plus il est élevé, plus vous aurez besoin d'amorti

Vos objectifs : recherchez-vous la performance, le confort, la polyvalence ?

Votre budget : les modèles les plus techniques sont souvent les plus chers

N'hésitez pas à vous faire conseiller en magasin et à essayer plusieurs modèles avant de faire votre choix. Votre paire de running idéale est forcément celle dans laquelle vous vous sentez bien !

Prendre soin de ses baskets pour les faire durer

Une fois que vous avez investi dans une bonne paire de chaussures de course, il est important d'en prendre soin pour prolonger leur durée de vie. Quelques gestes simples suffisent :

Alterner avec une autre paire pour laisser le temps à la mousse de se reformer

pour laisser le temps à la mousse de se reformer Retirer la semelle intérieure après chaque sortie pour un séchage optimal

après chaque sortie pour un séchage optimal Laver l'extérieur à la main avec une brosse douce et du savon

avec une brosse douce et du savon Ranger ses baskets dans un endroit sec et aéré, jamais près d'une source de chaleur

Avec ces conseils d'entretien, vous pourrez profiter plus longtemps de vos chaussures de running favorites. De quoi parcourir des centaines de kilomètres en toute sérénité !

Que vous soyez attirée par les Nike Vaporfly 3, les Pegasus Trail 5 ou les Zegama 2, vous trouverez forcément votre bonheur parmi les nouveautés running de la marque au swoosh cet été. Des baskets tendance et performantes pour vous accompagner dans tous vos défis, du bitume aux sentiers les plus sauvages. Alors, prête à enfiler vos nouvelles running pour battre vos records ?