5 Idées de coupes de cheveux qui rajeunissent après 50 Ans !

Vous avez envie de sublimer votre visage et de camoufler vos ridules avec une belle coupe de cheveux tendance ? Découvrez 5 idées de coupes qui boostent le volume et valorisent les cheveux blancs après 50 ans !

La coupe shag pour des cheveux fins

La coupe shag, inspirée des années 70, est idéale pour les chevelures clairsemées après 50 ans. Avec ses dégradés et sa frange rideau longue, elle apporte du volume et de l’aération aux boucles, tout en rajeunissant le visage.

Pour entretenir cette coupe, il est recommandé d’appliquer un sérum, une crème anti-frisottis ou une huile végétale de brocoli. Ces produits permettent de :

Sublimer les boucles

Éviter les frisottis

Nourrir les cheveux en profondeur

Le box bob, un carré court dynamique

Le box bob est une coupe qui illumine le visage et donne un coup de boost aux cheveux fins. Ce carré court définit la mâchoire et met en valeur les pommettes et les yeux, pour un effet rajeunissant garanti.

Attention, cette coupe nécessite d’avoir des cheveux sains. Il est donc essentiel de chouchouter sa fibre capillaire avant de passer chez le coiffeur.

La coupe pixie asymétrique, entre pixie cut et bob

La pixie bob cut, coupe hybride typique des années 60, fait son grand retour en 2022. Élégante et décontractée, elle convient parfaitement aux femmes de 50 ans qui ne souhaitent pas sacrifier toutes leurs longueurs.

Grâce à ses nombreuses variations, cette coupe estivale s’adapte à toutes les morphologies et textures de cheveux. Votre coiffeur saura personnaliser la pixie bob selon vos besoins, pour un look chic et tendance.

Le carré plongeant court, idéal pour les visages avec un menton prononcé

Si vous avez un menton légèrement en avant, comme Brigitte Macron, optez pour un carré court plongeant. Les mèches autour du visage permettent d’encadrer le menton et de valoriser les traits, en conservant du volume dans le bas du visage.

La wolf cut, une coupe tendance qui convient à tous les types de cheveux

La wolf cut, à mi-chemin entre la coupe mulet des années 80 et la coupe shag, séduit aussi les femmes de plus de 50 ans. Avec sa forme volumineuse sur le dessus et ses longueurs effilées, elle épouse parfaitement les contours du visage.

Cette coupe tendance se marie avec toutes les morphologies et tous les types de cheveux, y compris les cheveux gris clairsemés. La frange, balayée ou droite, apporte une touche finale à cette coiffure rajeunissante.

N’hésitez plus à adopter l’une de ces coupes de cheveux tendance après 50 ans, pour un look frais, moderne et plein de caractère !