Coloration végétale rose : le secret de l’oignon pour des cheveux flashy sans produits chimiques !

Envie d’une transformation capillaire audacieuse pour cet été sans abîmer vos cheveux ? Cette recette de coloration maison à l’oignon est faite pour vous. Obtenez une chevelure rose éclatante de façon 100% naturelle !

Le rose, la couleur tendance à adopter sans hésiter

Ces dernières années, les cheveux roses ont littéralement envahi la planète beauté. Des podiums aux tapis rouges en passant par Instagram, cette teinte flashy et pétillante a séduit de nombreuses célébrités et férus de mode. Et pour cause : le rose apporte une touche de fraîcheur et d’originalité à n’importe quel look. C’est aussi une couleur très versatile qui s’adapte à tous les teints et tous les styles. Bref, un pari audacieux mais payant !

Les bienfaits de l’oignon pour la santé du cheveu

Star de cette coloration végétale, l’oignon n’est pas seulement un allié cuisine. Il regorge de composés sulfurés, indispensables à la production de collagène. Or ce collagène est essentiel pour favoriser la croissance du cheveu et préserver la vitalité du cuir chevelu. Résultat, les traitements à base d’oignon renforcent les follicules pileux, limitent la chute et stimulent une pousse saine et gorgée de force.

Autre atout, les propriétés antimicrobiennes de ce bulbe qui assainissent le cuir chevelu et préviennent les petits tracas comme les pellicules ou les irritations. De quoi garantir une chevelure éclatante de santé !

La recette magique de la coloration rose à l’oignon

Voyons maintenant la recette pour obtenir cette couleur si désirable grâce à la magie de l’oignon. Munissez-vous de :

2 gros oignons violets

25 cl de jus de betterave

25 cl d’eau distillée

1 cuillerée à soupe de miel (en option, pour un effet lissant)

Suivez ensuite ces étapes simplissimes :

Mixez les oignons épluchés pour en extraire le jus puis filtrez pour ne garder que le liquide Dans un bol, mélangez ce jus avec celui de betterave et l’eau (et le miel si vous avez choisi d’en mettre) Lavez vos cheveux puis essuyez-les pour les laisser humides Appliquez la mixture généreusement de la racine à la pointe en massant bien le cuir chevelu Laissez poser au moins 2 heures (toute une nuit pour une teinte plus intense) en protégeant vos cheveux avec une charlotte ou une serviette Rincez abondamment à l’eau tiède jusqu’à ce qu’elle soit claire puis laissez sécher à l’air libre ou au sèche-cheveux froid

Les astuces pour une coloration rose longue durée

Évidemment, une coloration maison tiendra moins longtemps qu’avec des produits chimiques. Pour profiter au maximum de votre chevelure fuchsia, adoptez ces petites astuces :

Espacez les shampooings pour éviter que la couleur ne se délite trop vite

Préférez des produits sans sulfates pour ne pas altérer le rose

pour ne pas altérer le rose Limitez l’utilisation du sèche-cheveux et des outils chauffants, et protégez toujours vos longueurs avec un spray thermo-protecteur

Vous voilà parée pour afficher une crinière rose flamboyante tout au long de l’été avec cette coloration végétale bluffante ! N’attendez plus et foncez tester cette recette miracle à l’oignon qui vous permettra de vous démarquer avec une couleur fun et audacieuse. Succès assuré sur la plage ou en soirée pour des selfies hauts en couleur. Une chose est sûre, vos cheveux vous diront merci d’avoir préféré le naturel aux produits agressifs. Alors, prête à voir la vie en rose ?