5 tendances d’ongles parisiens qui conquièrent les célébrités et que vous pouvez copier avec élégance !

Laissez-vous inspirer par cette couleur phare de la saison.

Décryptage de la nouvelle tendance des ongles parisiens

Si vous adorez changer de manucure mais êtes en panne d’idées, découvrez la tendance des ongles parisiens adoptée par Selena Gomez et d’autres célébrités. Il n’est un secret pour personne que la France est la capitale de la mode et une grande source d’inspiration pour tout ce qui incarne le luxe et le glamour. C’est pourquoi nous avons aussi porté notre attention sur les mains des Parisiennes.

Aujourd’hui, elles remettent au goût du jour les classiques indémodables qui, sublimés par une couche de top coat transparent, sont redevenus la sensation lors d’événements aussi prestigieux que le Festival de Cannes.

Qu’entend-on par ongles parisiens ?

Selon le magazine Glamour, l’expression « ongles parisiens » fait référence à cette manucure rouge passion, vibrante et séduisante, qui allonge et affine les mains.

« Tom Bachik, le nail artist que Selena Gomez sollicite, est l’artisan derrière ce chef-d’œuvre. La teinte qu’il a aussi baptisée « rouge parisien » se distingue par son séduisant ton cerise lumineux qui illumine les mains« , explique la même source.

C’est pourquoi nous assistons au retour en force des manucures rouges dans toutes leurs nuances, y compris le rouge bordeaux, sous une couche brillante qui les rend plus polies et sophistiquées. De préférence sur des ongles légèrement allongés pour un rendu optimal.

Comment twister les ongles parisiens ?

Leur formalité et leur sobriété parlent d’elles-mêmes, mais nous pouvons aussi nous amuser en ajoutant d’autres touches pour sublimer les ongles parisiens :

Un soupçon de paillettes

Des appliques brillantes

Des finis mats ou holographiques

Un motif au choix

Entre autres alternatives

Cependant, avec les ongles parisiens, la règle du « less is more » s’applique : plus ils seront lisses, meilleur sera l’effet sur votre look.

Les 5 déclinaisons tendance des ongles parisiens

Voici les 5 variations les plus en vogue de la manucure parisienne pour vous inspirer :

Le rouge cerise classique, pour une allure glamour Le rouge bordeaux profond, synonyme d’élégance intemporelle Le rouge orangé lumineux, pour un effet bonne mine Le rouge framboise acidulé, une touche de fraîcheur Le rouge carmin intense, la sensualité incarnée

À vous de choisir la nuance qui sublimera le mieux vos mains et votre personnalité. La manucure parisienne s’adapte à tous les styles, des plus simples aux plus sophistiqués. Alors, laquelle allez-vous adopter ?