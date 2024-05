3 coupes de cheveux anti-âge qui rajeunissent les femmes de 40 et 50 ans

Découvrez les coupes de cheveux tendance qui rajeunissent et mettent en valeur tous les types de cheveux après 40 et 50 ans.

Pourquoi choisir une coupe anti-âge après 40 et 50 ans ?

Si vous cherchez à changer de look pour paraître plus jeune et rayonnante, vous êtes au bon endroit. Nous allons vous présenter trois coupes de cheveux anti-âge tendance, idéales pour les femmes de 40 et 50 ans.

Avec l'âge, les cheveux changent, deviennent plus fins, plus ternes. C'est le moment d'adapter sa coupe pour mettre en valeur son visage, apporter du volume et de la fraîcheur. Une coupe de cheveux bien choisie peut véritablement effacer les années en un coup de ciseaux.

Coupe #1 : Le carré bob

Indémodable, le carré bob est une valeur sûre. Cette coupe courte et droite, qui arrive à la mâchoire ou au menton, structure le visage. Facile à coiffer et à entretenir, le bob peut être personnalisé pour s'adapter à différentes formes de visage et textures de cheveux.

C'est la coupe parfaite pour les femmes actives qui veulent un look frais et jeune sans y passer des heures. Le bob se décline à l'infini et convient à tous les styles.

Nos conseils pour un bob anti-âge réussi :

Optez pour une coupe au niveau du menton pour mettre en valeur votre ovale

Dégradez légèrement les pointes pour apporter du mouvement

Osez une frange longue et effilée pour adoucir les traits

Twistez votre bob avec des reflets lumineux pour un coup d'éclat

Coupe #2 : Le shaggy décontracté

Envie d'une coupe plus cool et casual ? Laissez-vous tenter par le shaggy. Court à l'arrière, plus long sur le devant, il multiplie les dégradés et le volume avec une frange. Ultra polyvalent, il se coiffe de mille façons.

Parfait pour apporter une touche jeune et désinvolte à votre look, le shaggy fonctionne à merveille sur cheveux ondulés ou bouclés.

Comment porter le shaggy après 40 ans :

Gardez une certaine longueur pour encadrer votre visage

Coupez les côtés plus courts pour donner du relief à la coupe

Effilez votre frange sur le côté pour un look flou tendance

Crêpez les racines pour un volume XXL sur le dessus de la tête

Coupe #3 : Le midi-maxi facile à vivre

Entre long et court, le midi-maxi est le compromis idéal si vous ne voulez pas sacrifier votre longueur mais avez besoin d'un coup de jeune. Facile à vivre et rapide à coiffer, c'est la coupe anti-âge parfaite quand on a peu de temps devant la glace.

Les atouts du midi-maxi :

Une coupe aux épaules qui flatte toutes les morphologies

Des dégradés discrets pour donner du volume sans en faire trop

La possibilité de varier les coiffures : wavy, chignon, queue…

Des mèches plus longues autour du visage pour le mettre en lumière

Avec ces trois coupes anti-âge, carré bob, shaggy ou midi-maxi, vous êtes sûre de trouver celle qui vous aidera à paraître plus jeune et fraîche en un coup de ciseaux. L'essentiel est d'adapter la coupe à votre type de cheveux, votre style et votre forme de visage, sans oublier d'assumer vos jolies rides !