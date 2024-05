Le nail art écaille de Tortue : La tendance élégante qui va Transformer vos ongles !

Envie d'un nail art élégant ? Les ongles façon écaille de tortue pourraient être une excellente option car ils sont subtils et arborent les couleurs les plus sophistiquées.

Qu'est-ce que le nail art écaille de tortue ?

Le nail art écaille de tortue, aussi appelé « carey » en espagnol, se caractérise par la subtilité de son design. Il s'agit d'un nail art qui ne nécessite pas de strass, d'autocollants ou d'accessoires extravagants, bien au contraire. Un design d'ongles simple et minimaliste, mais très élégant, suffit.

L'effet sur l'ongle est similaire à l'aquarelle, comme si les couleurs se dissolvaient dans l'eau et se mélangeaient légèrement entre elles. Si vous êtes une personne qui privilégie l'élégance, le côté sophistiqué, la délicatesse et les détails raffinés, ce nail art deviendra vite votre favori !

Comment réaliser le nail art écaille de tortue étape par étape

Vous pouvez réaliser ce design d'ongles vous-même ou aller chez votre manucure préférée. Voici comment obtenir cet effet sur vos propres mains en deux étapes simples :

Étape 1

Appliquez une couche de base mélangée à un vernis transparent, comme si vous mettiez un peu de peinture avec de l'eau. Le mélange doit être léger. Appliquez-le sur chaque ongle. Ensuite, faites le même mélange avec deux autres couleurs qui se marient avec votre base et mélangez.

Étape 2

Avec un vernis noir, et en répétant le même processus de mélange avec un vernis transparent, remplissez certains espaces qui seraient restés vides. Vous pouvez renforcer avec le noir à nouveau, mais cette fois sans le diluer.

Enfin, ajoutez une couche de finition pour vous assurer que votre nail art façon écaille de tortue dure longtemps.

Quelles couleurs choisir pour un nail art écaille de tortue ?

Bien que pour tout nail art, y compris le carey, vous puissiez oser jouer avec les couleurs que vous aimez le plus pour l'adapter à votre personnalité, il est recommandé de sélectionner des couleurs terre pour ce design, afin de créer un effet plus élégant.

Parmi les teintes à envisager, on retrouve :

Les jaunes opaques

Les bruns clairs

Les noirs

Les gris

Le vert olive

Certaines variations de rouge

Alors n'hésitez plus et lancez-vous dans la réalisation de ce nail art ultra tendance et sophistiqué ! Vos ongles vous remercieront et votre style n'en sera que plus affirmé. Le carey est la touche finale parfaite pour un look élégant jusqu'au bout des doigts.