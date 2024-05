3 styles de mèches à éviter si vous avez les cheveux fins : elles vieillissent et sont démodées

Les mèches sont un excellent outil pour ajouter du volume et du mouvement à votre chevelure visuellement, mais vous devez les éviter si vous avez les cheveux fins. Au lieu de vous aider, elles produiront tout l’effet contraire, il vaut donc mieux opter pour d’autres modèles qui continuent de gagner en popularité parmi les tendances.

Les conseils des experts pour les cheveux fins

Parmi les conseils donnés par les experts à ce sujet, ils soulignent qu’il est essentiel de choisir la bonne coupe de cheveux, d’éviter d’avoir une chevelure trop longue, d’arrêter d’utiliser des produits de fixation trop lourds, de ne pas trop les coiffer et de ne pas utiliser de produits spécialement conçus pour les cheveux fins.

« L’erreur maximale se trouve généralement dans la coupe. Beaucoup de gens se trompent à la fois par excès et par manque de dégradé. Par exemple, ‘j’ai les cheveux très fins, je n’ai pas du tout de volume, je me fais beaucoup de dégradé pour en obtenir…’ Grosse erreur, car vous vous retrouvez sans la quantité de cheveux nécessaire. Ou l’inverse, je ne me fais aucun dégradé parce que je pense que cela enlève du volume », soulignent-ils dans Hola.

Styles de mèches à éviter si vous avez les cheveux fins

En fait, une autre erreur est de ne pas choisir de mèches pour les cheveux fins, mais de les avoir d’une seule couleur, car cela les fait paraître excessivement plats. « La couleur et les mèches donnent de la texture aux cheveux et facilitent le volume », disent-ils de la même source, mais il est essentiel de savoir les choisir.

1. Les mèches blondes intégrales

Parmi les moins recommandées, on trouve les mèches blondes intégrales, qui peuvent affaiblir encore plus le cheveu et le rendre cassant. La décoloration entraîne une rupture plus importante et peut même vous faire perdre du volume, c’est tout le contraire de ce que nous recherchons.

2. Les mèches blocking

Un autre style qui ne devrait pas entrer dans votre galerie est celui des mèches blocking, qui combinent deux couleurs très contrastées à la fois. La couleur claire nous donne plus de volume, tandis que la couleur foncée fait le contraire, de sorte que l’effet souhaité ne sera pas atteint.

3. Les mèches contouring exagérées

Enfin, nous avons les mèches contouring qui ne doivent pas être exagérées mais réparties en jouant avec les points de lumière pour ne pas avoir l’air sans dimension.



En conclusion, si vous avez les cheveux fins, il est préférable d’éviter ces styles de mèches qui peuvent vous vieillir prématurément et sembler démodés. Optez plutôt pour des techniques plus subtiles et naturelles qui apporteront texture et volume à votre chevelure sans l’abîmer. N’oubliez pas qu’une bonne coupe et des produits adaptés sont également essentiels pour sublimer vos cheveux fins et leur donner un aspect sain et éclatant.