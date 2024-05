Que sont les ‘polka dots’ ? L’imprimé qui vole la vedette à l’imprimé animal cette saison : voici comment le porter

Nous sommes à quelques semaines de souhaiter la bienvenue à l'été, et il ne s'agit pas seulement de savoir porter avec élégance les maillots de bain, mais aussi de savoir quelles pièces de vêtements nous pouvons porter durant cette saison chaude et amusante. C'est la raison pour laquelle l'imprimé animal a un nouveau ‘rival', les ‘polka dots'.

L'imprimé qui s'empare des looks de l'été

Si le printemps est à l'imprimé floral, l'été sera aux ‘polka dots', la nouvelle référence de la saison qui crie soleil, plage et sable. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est ce que proposent Carolina Herrera, Maison Margiela et Balmain.

C'est la raison pour laquelle les médias spécialisés dans la mode proposent l'imprimé à pois comme le grand gagnant des tendances, reprenant le style nostalgique des années 20, lorsqu'il est apparu pour la première fois sur le maillot de bain de Miss America en 1926 et que les femmes pin-up ont fièrement porté, libérant leur côté le plus rock'n'roll.

Que sont les ‘polka dots' ?

L'imprimé animal a un sérieux rival cette saison et il s'agit des ‘polka dots' ou imprimé à pois qui se caractérise par son essence amusante qui joue avec le volume et les tailles, que ce soit en optant pour un imprimé circulaire de taille moyenne et petite, jusqu'à un type de trame beaucoup plus uniforme.

C'est la raison pour laquelle les ‘polka dots' ou l'imprimé à pois devient l'une des options les plus amusantes, originales et polyvalentes de cette saison, aussi bien pour un look de plage confortable et frais, que pour une tenue digne d'un bureau ou d'une invitée.

Comment porter les ‘polka dots' ?

Les ‘polka dots' sont flatteurs selon la façon dont nous les portons. Leur taille a tendance à apporter beaucoup de volume, ce qui peut jouer contre vous si vous souhaitez cacher certains aspects de votre silhouette. À son tour, un imprimé trop voyant peut être préjudiciable. Alors voici un look pour que vous les portiez avec élégance.

Avec un jean pour un look décontracté

Associez une tenue à pois avec un jean et des chaussures à talons, des bottines ou des baskets, vous aurez un look différent et glamour, en plus d'être parfait pour l'été.

Avec des jupes midi

Associez une jupe midi à pois avec des plateformes et un t-shirt blanc basique, vous aurez un look chic et frais cette saison, sans trop d'efforts.

Avec une veste en jean et des escarpins

Pour donner une touche élégante et chic à votre tenue, vous n'avez besoin que de deux éléments qui sont les plus communs et basiques dans une garde-robe, des escarpins et une veste en jean. Associez-les avec un pantalon ample à pois et un chemisier léger.

La robe la plus élégante

La robe à pois est l'une des plus jolies du monde de la mode, qu'elle soit utilisée avec des tailles différentes ou avec des formes amples qui en font l'une des plus élégantes et toujours gagnantes des saisons chaudes.

En somme, les ‘polka dots' s'annoncent comme LE motif incontournable de l'été. Osez les porter avec audace et raffinement pour un look à la fois rétro et tendance qui vous fera briller sous le soleil estival. N'ayez pas peur de jouer avec les volumes, les tailles et les associations pour créer des tenues uniques qui reflètent votre personnalité. Cet été, les pois seront vos meilleurs alliés mode !