Comment porter les gilets boho, la tendance jeune et attrayante qui sublimera vos looks

Cette saison, il s’agit de réinventer notre look avec différentes pièces, il faut donc apprendre à assortir les gilets boho. Ceux-ci vous permettront de vous rajeunir et de donner un air différent à vos tenues, mais sans ajouter trop de tissu supplémentaire, ce qui les rend même parfaits pour les journées chaudes d’été.

La polyvalence des gilets boho

Leur polyvalence est un autre grand atout, car ils rehausseront aussi bien les looks de travail que les looks décontractés ou même chics, pour ces jours spéciaux où vous avez un rendez-vous ou que vous allez prendre un verre avec des amies.

Selon Vogue, la meilleure façon d’assortir les gilets boho est « avec des chemisiers légers ou des t-shirts basiques pour un look frais et décontracté. Optez pour des shorts en jean ou des jupes longues et vaporeuses pour garder le style boho. Complétez la tenue avec des sandales ou des bottines, et ajoutez des accessoires tels que des chapeaux à larges bords, des colliers longs et des bracelets en perles ».

Attirer tous les regards avec un gilet boho

L’idée est de garder la même esthétique de la tête aux pieds, mais si vous voulez quelque chose de disruptif dans votre tenue qui attire tous les regards, un gilet boho peut être une option. Après tout, ils sont très voyants grâce à leurs détails artisanaux, leurs franges, leurs broderies, leurs imprimés et leurs couleurs vives qui reflètent notre personnalité.

Pour équilibrer les proportions de la tenue, comme les gilets boho ont tendance à être plus amples et même oversize, vous pouvez utiliser des vêtements à taille haute ou des hauts plus ajustés.

Des tissus et des techniques uniques

« Velours, détails en crochet, broderies à la main et jacquards traditionnels. Il y a tellement de tissus et de techniques parmi lesquels choisir, et c’est la force esthétique du gilet boho. Il nous attire parce qu’il raconte une histoire, représentant diverses cultures avec ses textures et ses couleurs, et avec des détails uniques qui deviennent les protagonistes sur une chemise légère ou une robe vaporeuse« , assurent-ils, nous invitant à nous procurer au moins une de ces pièces.

En somme, les gilets boho sont un incontournable de la saison, apportant une touche bohème et chic à n’importe quelle tenue. N’ayez pas peur de les assortir avec des pièces plus basiques pour laisser le gilet être la star de votre look. Avec leurs détails artisanaux et leurs couleurs vives, ils insuffleront une dose de personnalité et de style à votre garde-robe estivale. Alors, lancez-vous et adoptez la tendance boho avec ces gilets qui vous feront rayonner tout l’été !