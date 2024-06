Le « Espresso Makeup » : la tendance maquillage qui sublime tous les âges !

Vous cherchez un maquillage élégant et naturel qui s’adapte à toutes les carnations et à tous les âges ? Ne cherchez plus, le « Espresso Makeup » est la tendance beauté qu’il vous faut ! Inspiré des tons chauds et gourmands du café, ce look mise sur des teintes marron et neutres pour un rendu sophistiqué et intemporel. Suivez le guide pour adopter ce maquillage qui fait fureur sur les réseaux !

Les secrets d’un « Espresso Makeup » réussi

La clé d’un « Espresso Makeup » bluffant ? Miser sur une palette de couleurs chaudes et naturelles, allant du beige au marron foncé en passant par des nuances terracotta et caramel. L’idée est de créer un maquillage subtil et lumineux, qui réveille le teint sans surcharger.

Comme le souligne Joselyn Caldeira, CEO de Salomé Makeup, 4 teintes suffisent pour réaliser ce look tendance : un marron doux, un marron profond, un beige pastel et un jaune pâle. De quoi flatter toutes les carnations, des plus claires aux plus mates !

L’autre atout de l' »Espresso Makeup », c’est qu’il s’adapte à toutes les occasions et à tous les âges. Parfait pour apporter une touche d’élégance au quotidien comme pour un événement spécial, il sublime les femmes de 20 à 70 ans avec la même efficacité. Un véritable couteau suisse beauté !

Adopter l' »Espresso Makeup » étape par étape

Facile à réaliser, ce maquillage se décline en quelques étapes simples :

Unifiez le teint avec un fond de teint adapté à votre carnation et camouflez les imperfections avec un correcteur. Sur les paupières, appliquez une base beige ou marron clair puis intensifiez le creux avec une ombre marron medium. Estompez une touche de marron foncé au coin externe. Soulignez le regard avec un trait d’eye-liner (crayon ou gel) marron, en fondant les contours pour un effet flou. Terminez par une couche de mascara marron ou noir. Restructurez les sourcils avec un crayon ou une poudre marron proche de votre teinte naturelle. Brossez et fixez avec un gel transparent. Réchauffez les pommettes avec un blush pêche ou terracotta et illuminez les points clés du visage (haut des pommettes, arête du nez, arc de Cupidon) avec un highlighter doré. Habillezles lèvres d’un rouge à lèvres nude, marron clair ou terracotta pour parfaire cette bouche gourmande.

Les astuces pour un « Espresso Makeup » zéro défaut

Pour un résultat impeccable qui tient toute la journée, découvrez nos conseils de pro :

Préparez la peau avec une base de teint matifiante si vous avez une peau mixte à grasse, ou hydratante pour les peaux sèches.

si vous avez une peau mixte à grasse, ou pour les peaux sèches. Utilisez des pinceaux adaptés pour un travail de précision : pinceau dense pour le fond de teint, fluffy pour le fard à paupières, biseauté pour le liner…

pour un travail de précision : pinceau dense pour le fond de teint, fluffy pour le fard à paupières, biseauté pour le liner… Veillez à bien estomper les fards pour un rendu naturel et fondu, sans démarcation.

pour un rendu naturel et fondu, sans démarcation. Modelez les sourcils avec un gel-crème waterproof qui disciplinera même les poils les plus rebelles.

qui disciplinera même les poils les plus rebelles. Évitez les textures irisées et pailletées pour garder l’esprit « nude » de ce look. Préférez les finis mats et satinés .

. Fixez le maquillage avec une poudre libre translucide et un spray fixateur pour une tenue impeccable du matin au soir.

Vous l’aurez compris, l' »Espresso Makeup » est la tendance idéale pour célébrer votre beauté naturelle avec chic et modernité. Alors laissez-vous tenter par ces nuances gourmandes et affirmez votre féminité avec ce look glamour et intemporel, quel que soit votre âge. Succès garanti !