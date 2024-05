Découvrez les couleurs de cheveux qui subliment les peaux mates en 2024

Trouver la bonne nuance de coloration pour mettre en valeur une peau mate peut s’avérer un véritable casse-tête. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons la solution ! Découvrez dans cet article les teintes les plus flatteuses et tendances de l’année, spécialement conçues pour sublimer les carnations hâlées. Du caramel envoûtant au violet audacieux en passant par les reflets miels, préparez-vous à afficher une chevelure resplendissante qui fera des jalouses !

Le top des colorations pour une peau mate

En 2024, les possibilités sont infinies pour les femmes à la peau mate souhaitant arborer une coloration canon. L’industrie cosmétique ne cesse d’innover pour proposer des nuances adaptées à chaque carnation. Voici les teintes les plus en vogue :

Le caramel , pour un effet chaleureux et lumineux

, pour un effet chaleureux et lumineux Le violet profond , pour une allure originale et audacieuse

, pour une allure originale et audacieuse Le bourgogne , pour une touche d’élégance et de sophistication

, pour une touche d’élégance et de sophistication Les mèches balayage , pour un rendu naturel et ensoleillé

, pour un rendu naturel et ensoleillé Le miel doré, pour illuminer le teint avec douceur

Quelle que soit la tendance qui vous fait de l’œil, n’oubliez pas de choisir une coloration en harmonie avec votre carnation et vos envies du moment !

Le caramel, l’atout charme des peaux mates

Véritable must-have, le caramel sublime les chevelures brunes tout en adoucissant les traits. Cette nuance chaude et gourmande apporte de la dimension à la crinière tout en restant très naturelle. Elle convient parfaitement aux femmes à la peau mate souhaitant éclaircir leur base sans trop de contraste.

Pour un résultat optimal, optez pour un balayage caramel sur des longueurs légèrement ombrées. Les reflets dorés réchaufferont votre teint en un clin d’œil ! Si vous avez la peau claire, préférez des nuances caramel plus douces comme le caramel blond. Les teints olive, eux, pourront oser des tonalités plus foncées tirant vers le brun.

Violet profond et bourgogne, les teintes audacieuses qui changent tout

Envie de sortir des sentiers battus ? Les colorations violet profond et bourgogne ont tout bon ! Encore confidentielles il y a quelques années, ces nuances connaissent un véritable essor en 2024. Parfaites pour mettre en valeur les peaux mates et les yeux marrons, elles apportent une bonne dose d’originalité à la chevelure.

Les teintes violines illuminent le teint en jouant sur les contrastes. À mi-chemin entre le rouge et le violet, le bourgogne se révèle idéal pour les brunes en quête d’une coloration vibrante et raffinée. N’ayez pas peur d’oser ces nuances profondes qui donneront du caractère à votre crinière !

Le retour en force des mèches façon balayage

On ne présente plus les mèches balayage, cette technique de coloration qui consiste à éclaircir quelques mèches pour un effet « cheveux baisés par le soleil ». Si elles n’ont jamais vraiment disparu des radars, elles opèrent un retour fracassant en 2024 !

L’avantage du balayage ? Il s’adapte à toutes les bases et tous les styles. Sur cheveux bruns, craquez pour des mèches caramel, miel ou blond doré qui réchaufferont joliment votre teint. Vous pouvez aussi miser sur des reflets cuivrés ou acajou pour un rendu flamboyant. Le plus ? Cette coloration nécessite peu d’entretien, idéal pour les beauty addicts pressées !

Le blond miel, la valeur sûre pour mettre en valeur les peaux mates

Lumineuse et flatteuse, la coloration blond miel a tout bon ! Cette nuance dorée à mi-chemin entre le blond et le roux sublime les carnations hâlées sans trop les contraster. Elle apporte un joli coup d’éclat au teint et met en valeur les yeux.

Décliné en mèches, le blond miel réveille les chevelures brunes en manque de luminosité. Vous pouvez aussi l’adopter en all-over pour réchauffer votre base naturelle. Les reflets caramel et dorés s’entremêlent pour un résultat aussi brillant que naturel. Le petit plus ? Cette coloration illumine le regard et adoucit les traits !

En résumé, cette année 2024 met à l’honneur des colorations gourmandes et vitaminées spécialement conçues pour les peaux mates. Caramel ensoleillé, violet hypnotique, miel scintillant… Vous n’aurez que l’embarras du choix pour arborer une crinière resplendissante qui ne passera pas inaperçue ! Alors n’attendez plus et filez chez votre coloriste pour adopter LA nuance qui révèlera votre potentiel beauté. Votre teint vous dira merci !