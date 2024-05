Test : Quelle coupe de cheveux vous va le mieux selon votre visage ? Découvrez-le maintenant !

Vous vous demandez quelle coupe de cheveux vous irait le mieux ? Répondez à ce test et découvrez comment devrait être votre prochaine coupe de cheveux pour avoir l'air incroyable en fonction de votre visage.

Comment savoir quelle est la coupe de cheveux idéale pour vous ?

Pour savoir quelle coupe de cheveux vous convient le mieux, vous devez prendre en compte votre structure faciale, votre taille, vos traits et d'autres caractéristiques qui pourraient vous donner des indices sur le style qui vous convient. Il y a de nombreuses façons de le savoir et l'une d'entre elles est à travers votre type de visage. Cependant, il est également nécessaire de connaître votre type de cheveux et vos caractéristiques pour reconnaître celles qui vous avantagent le plus. Faites ce test pour le découvrir.

Test : Quelle est la coupe de cheveux qui vous va le mieux ?

Pour réaliser ce test, vous aurez besoin d'un miroir et d'une règle car nous aurons besoin des mesures de votre visage, ainsi que de vos traits prédominants, car cela vous permettra de savoir quelle coupe de cheveux vous convient le mieux. Vous êtes prête ? Répondez à ces questions et notez-les sur un papier.

Quelle est votre taille ?

a. Moins de 1,65 m.

b. Plus ou égal à 1,65 m. Quel est le volume de vos cheveux ?

a. Mes cheveux sont épais et volumineux. Ils ont tendance à gonfler.

b. Mes cheveux sont fins et n'ont pas beaucoup de volume. Quel est le volume de vos traits du visage ?

a. Grands et proéminents. Traits marqués : grandes lèvres, pommettes et nez.

b. Petits et délicats. Traits fins : petites lèvres, pommettes et nez. Largeur vs hauteur : quelles sont les proportions de votre visage ?

a. La hauteur de mon visage est supérieure à sa largeur.

b. La hauteur de mon visage est inférieure ou égale à sa largeur. Comment est la structure de votre mâchoire ?

a. La ligne de ma mâchoire est nette et marquée.

b. La ligne de ma mâchoire est douce et arrondie. Quelle est la distance entre le lobe de votre oreille et votre menton ?

a. La distance est inférieure à 5,7 cm.

b. La distance est supérieure à 5,7 cm.

c. La distance est égale à 5,7 cm. Quelle est la hauteur depuis votre cou ? Mesurez de votre clavicule à votre menton.

a. La hauteur est inférieure ou égale à 6 cm.

b. La hauteur est supérieure à 6 cm et inférieure à 9 cm.

Réponses

Le moment de la révélation est arrivé ! Si vous avez noté vos réponses, découvrez quelle est la coupe de cheveux qui vous va le mieux selon votre visage.

Cheveux longs

Si vos réponses étaient : bababba, baabba, aaaaabb, baaaabb, alors le meilleur style de coupe pour vous est les cheveux longs. Vous pouvez essayer plusieurs designs, mais ce type de coupe se caractérise par une longueur au niveau de votre poitrine ou de votre taille. C'est sans aucun doute un style très féminin qui dénote la sensualité et que vous pouvez coiffer de différentes manières. Les cheveux longs sont un symbole de force, de sagesse et de statut. Ils peuvent encadrer votre visage et le faire paraître plus mince, voire vous rajeunir.

Cheveux courts

Si vos réponses étaient : ababbaa, bbabbaa, aabbbaa, babbbaa. La meilleure coupe de cheveux est la coupe courte dont la hauteur est au-dessus des oreilles. Vous pouvez essayer différents styles qui reflètent votre personnalité. Les cheveux courts vous donneront de la liberté et surtout du confort et de la fraîcheur en période de chaleur. Ce type de coupe symbolise le courage et la confiance en soi.

Cheveux mi-longs

Si vos réponses étaient : bababca, baabbca, aaaaaab, aaaabab. Ce type de coupe mettra en valeur vos traits et vous aurez l'air super quel que soit votre style. La longueur se situe en dessous des épaules sans atteindre la poitrine. Bien qu'elle ressemble aux cheveux longs, elle contribue au contrôle du volume en ajoutant du poids, ce qui permet à vos cheveux de se mettre en place, tout en vous gardant fraîche et légère.

Cheveux mi-courts

Si vos réponses étaient : abbbbbb, bbbbbbbb, abbaacb, ababacb. Les cheveux mi-courts qui vont de la hauteur des clavicules à la mâchoire aideront vos cheveux à créer du volume en évitant qu'ils ne paraissent plats. Vous pouvez également créer de la texture avec des dégradés pour les gonfler et leur donner de la personnalité. En même temps, vous pourrez utiliser un style qui ne nécessite pas beaucoup d'entretien, car c'est une coupe élégante qui vous donnera l'air soignée où que vous alliez.

Maintenant vous le savez ! Ce sont les coupes de cheveux qui vous avantagent le plus selon votre visage. Nous espérons que cet article vous aura aidé à choisir la coupe qui vous va le mieux. N'oubliez pas que chacun a son propre style et ses propres goûts, et le plus important dans notre apparence est de se sentir à l'aise et belle avec.