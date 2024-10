10 Coiffures Tendance pour un Look de Plage Irrésistible cet Été

L’été approche à grands pas et avec lui, la saison des journées à la plage. Pour allier style et praticité sous le soleil, découvrez notre sélection de coiffures tendance qui vous feront briller sur le sable tout en restant fraîche. De la tresse bohème au chignon décontracté, ces looks faciles à réaliser promettent d’éveiller la naïade qui sommeille en vous.

La Tresse Bohème, un Classique Revisité



La tresse bohème reste un incontournable des looks de plage. Cette coiffure allie praticité et style avec brio. Pour la réaliser :

Commencez par texturiser vos cheveux avec un spray salin

Divisez votre chevelure en trois sections

Tressez de manière lâche en incorporant de nouvelles mèches au fur et à mesure

N’hésitez pas à laisser quelques mèches s’échapper pour un effet décontracté. Cette coiffure tiendra toute la journée, même après un plongeon dans les vagues. Pour un look encore plus tendance, optez pour la tresse épi de blé. Cette variante apporte une touche de sophistication tout en restant facile à réaliser. Elle convient particulièrement aux cheveux mi-longs à longs.

Le Chignon Bas Décontracté, l’Élégance sans Effort



Pour celles qui préfèrent avoir les cheveux relevés, le chignon bas décontracté est la solution idéale. Cette coiffure offre un look chic sans nécessiter des heures de préparation. Voici comment le réaliser :

Rassemblez vos cheveux en queue de cheval basse

Torsadez la queue et enroulez-la autour de l’élastique

Fixez avec des épingles à chignon

Pour un effet plus naturel, n’hésitez pas à tirer légèrement sur quelques mèches pour créer du volume. Ce chignon résistera à l’humidité et au vent marin tout en vous donnant une allure de star hollywoodienne sur la plage. Une variante intéressante est le chignon torsadé. Il apporte une touche d’originalité tout en restant simple à réaliser. Parfait pour les cheveux de longueur moyenne à longue.

Les Tresses Collées, l’Option Sportive et Tendance



Pour les adeptes des activités nautiques ou simplement pour celles qui veulent garder leurs cheveux parfaitement en place, les tresses collées sont la solution idéale. Cette coiffure ultra-pratique est aussi très tendance cet été. Pour la réaliser :

Séparez vos cheveux en plusieurs sections

Commencez chaque tresse au plus près du cuir chevelu

Tressez serré jusqu’aux pointes

Vous pouvez opter pour deux tresses symétriques ou multiplier les petites tresses pour un look plus élaboré. Cette coiffure tiendra toute la journée, même après plusieurs baignades. Pour varier les plaisirs, essayez les tresses boxer. Cette variante apporte une touche d’originalité et convient particulièrement aux visages ovales ou en forme de cœur.

Le Bandana Stylé, l’Accessoire Incontournable



L’accessoire star de cet été sur les plages est sans conteste le bandana. Il permet de créer des coiffures variées tout en protégeant vos cheveux du soleil et du sel. Voici quelques idées pour l’utiliser :

Nouez-le autour d’une queue de cheval haute pour un look rétro

Portez-le en bandeau sur des cheveux lâchés pour un style bohème

Utilisez-le pour maintenir un chignon flou

Le bandana est non seulement pratique mais il apporte aussi une touche de couleur à votre tenue de plage. Choisissez-le dans des teintes vives pour un look vitaminé ou dans des tons pastel pour plus de douceur. Une alternative au bandana classique est le foulard en soie. Plus élégant, il convient parfaitement pour une soirée en bord de mer après une journée de plage.

Les Beach Waves, l’Effet Naturel par Excellence



Pour celles qui préfèrent garder leurs cheveux détachés, les beach waves sont la coiffure idéale. Cette ondulation naturelle évoque immédiatement l’ambiance des vacances au bord de la mer. Pour obtenir cet effet :

Appliquez un spray texturisant sur cheveux humides

Torsadez vos cheveux en plusieurs sections

Laissez sécher naturellement ou utilisez un diffuseur

Une fois secs, passez vos doigts dans vos cheveux pour défaire les torsades. Le résultat ? Des ondulations parfaites qui semblent avoir été sculptées par les embruns marins. Pour intensifier l’effet, n’hésitez pas à utiliser un spray salin. Ce produit apportera texture et volume à votre chevelure, recréant l’effet d’une journée passée à la plage.

Le Top Knot, la Coiffure Express



Pour les matins pressés ou les après-midis trop chauds, le top knot est la solution parfaite. Ce chignon haut ultra-rapide à réaliser vous donnera un look effortless chic en un clin d’œil. Voici comment procéder :

Rassemblez vos cheveux en une queue de cheval haute

Torsadez la queue et enroulez-la autour de l’élastique

Fixez avec des épingles à chignon

Pour un effet plus décontracté, tirez légèrement sur quelques mèches autour du visage. Cette coiffure dégagera votre nuque, idéal pour les journées de forte chaleur. Une variante intéressante est le half top knot. Cette version mi-attachée convient particulièrement aux cheveux fins car elle apporte du volume sur le dessus de la tête.

Les Tresses Africaines, l’Option Longue Durée



Pour celles qui partent en vacances pour plusieurs semaines, les tresses africaines sont une excellente option. Cette coiffure protectrice permet de garder ses cheveux en place pendant toute la durée du séjour. Les avantages sont nombreux :

Protection contre le sel et le soleil

Facilité d’entretien

Look tendance et varié

Vous pouvez opter pour des tresses fines ou plus épaisses, les porter détachées ou les attacher en chignon. Cette coiffure demande un peu de temps pour être réalisée mais vous serez tranquille pour toutes vos vacances. Pour varier les plaisirs, vous pouvez également essayer les box braids. Ces tresses plus volumineuses offrent un look plus affirmé et permettent de nombreuses variations de coiffures.

Le Foulard Turban, l’Accessoire Glamour



Pour apporter une touche de glamour à votre look de plage, le foulard turban est l’accessoire idéal. Il protège vos cheveux tout en vous donnant une allure de star des années 50. Pour le porter :

Pliez le foulard en triangle

Placez la base du triangle à l’arrière de votre tête

Ramenez les extrémités sur le devant et nouez-les

Vous pouvez laisser quelques mèches s’échapper sur les côtés pour un effet plus décontracté. Le foulard turban est particulièrement adapté pour les cheveux courts ou mi-longs. Pour un look encore plus sophistiqué, optez pour un foulard en soie imprimé. Les motifs floraux ou géométriques apporteront une touche de fantaisie à votre tenue de plage.

La Queue de Cheval Haute, l’Intemporelle Revisitée



La queue de cheval haute reste une valeur sûre pour la plage. Simple à réaliser, elle dégage le visage et la nuque tout en restant élégante. Pour la moderniser :

Utilisez un spray texturisant pour donner du volume

Lissez les cheveux vers l’arrière avec une brosse

Fixez la queue de cheval le plus haut possible sur le crâne

Pour un effet plus sophistiqué, enroulez une mèche de cheveux autour de l’élastique pour le cacher. Cette coiffure convient à tous les types de cheveux et toutes les longueurs. Une variante tendance est la queue de cheval bubble. En ajoutant plusieurs élastiques le long de la queue, vous créez un effet de bulles qui apporte originalité et volume à cette coiffure classique.

Les Pinces et Barrettes, les Alliées des Cheveux Courts



Pour les cheveux courts, les pinces et barrettes sont des accessoires indispensables pour créer des coiffures de plage stylées. Elles permettent de dégager le visage tout en apportant une touche fantaisie à votre look. Quelques idées :

Utilisez des pinces colorées pour créer des motifs sur le côté de la tête

Placez une grosse barrette sur le côté pour un effet asymétrique

Multipliez les petites pinces pour un look plus élaboré

N’hésitez pas à mixer les styles et les couleurs pour créer une coiffure unique. Les pinces et barrettes sont également pratiques pour maintenir les mèches rebelles loin du visage pendant vos activités de plage. Pour un look plus sophistiqué, optez pour des barrettes ornées de perles ou de coquillages. Ces accessoires apporteront une touche de raffinement à votre coiffure tout en restant dans le thème balnéaire. Quelle que soit la coiffure que vous choisirez, n’oubliez pas de protéger vos cheveux du soleil et du sel. Utilisez des produits adaptés et hydratez régulièrement votre chevelure pour garder des cheveux en bonne santé tout au long de l’été. Avec ces idées de coiffures, vous êtes prête à briller sur la plage tout en restant fraîche et stylée !