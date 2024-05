Comment choisir votre teinte de fond de teint avec Chat GPT ?

Chat GPT et l’intelligence artificielle sont devenus une tendance en raison de leur efficacité pour nous aider à résoudre des problèmes et faciliter notre travail. Mais qu’en est-il du monde du maquillage ? Ces outils peuvent également vous aider à améliorer vos techniques et votre choix de produits pour sublimer votre style et arborer un fond de teint qui s’adapte au ton de votre visage.

Comment choisir un fond de teint ?

Pour choisir votre fond de teint, vous devez prendre en compte le ton et le sous-ton de votre peau. Le premier est très facile à identifier car il dépend de la pigmentation de votre peau, qui peut être faible, modérée ou abondante. Cependant, si vous voulez que votre fond de teint ne détonne pas avec votre cou et le reste de votre corps, vous devez identifier le sous-ton de celui-ci.

Pour connaître le sous-ton de votre peau, il suffit d’observer vos poignets, en particulier vos veines. La couleur de celles-ci vous indiquera quelles couleurs vous flattent et quel fond de teint choisir. Par exemple, si vos veines sont bleues, vous avez un sous-ton qui va bien avec les couleurs froides. Si elles sont vertes, les couleurs chaudes vous iront bien. Si vous ne trouvez pas de couleur distinctive, votre sous-ton est neutre.

Comment utiliser Chat GPT pour choisir votre maquillage ?

La technologie est là pour rester et la meilleure chose à faire est d’en tirer parti pour nous aider à résoudre nos problèmes et faciliter notre travail. Bien sûr, le monde du maquillage ne fait pas exception. Utilisez donc cet outil d’IA pour choisir votre maquillage selon le ton et le sous-ton de votre peau en suivant ces étapes :

Prenez un selfie

Pour cette étape, nous aurons besoin de la caméra de votre téléphone et que votre visage soit propre, sans maquillage. Prenez cette photo à côté d’une fenêtre pour que la lumière naturelle illumine votre visage et que le calcul de la couleur soit plus précis. Connaissez la couleur de votre peau

Une fois que vous avez la photo, rendez-vous sur imagecolorpicker.com et téléchargez votre photo. Dans cette application, vous pouvez sélectionner une partie de votre visage pour connaître le code couleur HEX de votre peau. Copiez le code fourni par l’application. Choisissez votre maquillage

Maintenant, allez sur Chat GPT et demandez quels fonds de teint et marques correspondent au code couleur HEX de votre peau. Insérez le code dans la question et Chat GPT vous donnera plusieurs options de fonds de teint et de couvrance que vous pourriez acquérir pour votre peau.

Maintenant vous savez ! Utilisez Chat GPT de cette manière pour améliorer votre maquillage et choisir les couleurs qui vous flattent le plus selon le ton de votre peau. Nous espérons que cet article vous a été utile, nous continuerons à partager plus de conseils maquillage avec vous.