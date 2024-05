Pixie à frange : L’allure ultra-féminine qui sublime tous les visages

Parmi les innombrables déclinaisons du pixie, celle agrémentée d’une frange se démarque par son côté résolument féminin et glamour. Que vous succombiez à une version rebelle ou plus sage, cette coupe courte twistée saura indéniablement mettre en valeur vos atouts !

Le pixie, une coupe pratique et tendance

Initialement adoptée pour ses accents masculins, la coupe pixie a rapidement conquis la gent féminine, séduisant les adeptes d’un style capillaire simple et rapide à coiffer au quotidien. En y ajoutant une frange, elle gagne en douceur et en sophistication, s’adaptant ainsi à toutes les personnalités.

Le pixie à frange effilée, pour un look aérien

Légèrement plus long qu’un pixie classique, ce modèle mise sur une frange mi-longue et latérale qui viendra joliment encadrer votre visage. La clé du succès ? Des mèches coupées en dégradé, apportant du volume et du relief à l’ensemble de la chevelure.

Le pixie court à frange asymétrique, l’atout praticité

Déclinaison du modèle précédent, cette coupe mise sur une frange et une longueur globale plus courtes. Particulièrement adaptée aux cheveux lisses et épais, elle vous assurera une coiffure impeccable du matin au soir, sans effort !

Le pixie façon « bowl cut », le retour d’une icône

Inspiré de la coupe au bol emblématique des années 90, ce pixie hybride se caractérise par une forme arrondie et graphique, comme dessinée au compas. Un clin d’oeil au passé résolument dans l’air du temps !

Le pixie à frange droite, pour adoucir les traits

Envie d’une allure juvénile et espiègle ? Craquant sur toutes les morphologies de visage, le pixie à frange frontale apportera une note de douceur à vos traits. Les visages allongés ou les grands fronts l’adopteront également pour rééquilibrer leurs proportions.

Le pixie long à l’arrière, l’originalité maîtrisée

Ultime fantaisie, certains pixies osent le contraste en adoptant non seulement une frange longue, mais aussi des mèches plus prononcées à l’arrière de la tête. De quoi arborer un look des plus originaux, sans rien perdre en harmonie !

Vous l’aurez compris, quelle que soit la nature de vos cheveux ou la forme de votre visage, il existe assurément un pixie à frange fait pour vous. Alors, prête à sauter le pas et à afficher une allure moderne et féminine ? À vos ciseaux !