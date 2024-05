Le Pixie en 2024 : 5 Variantes stylées pour les femmes de 50 à 60 ans

Le pixie s’impose comme la coupe incontournable pour les quinquas et les sexagénaires en 2023. Résolument moderne et facile à vivre, cette coiffure courte met en valeur tous les types de visages. Découvrez notre sélection des déclinaisons les plus tendance de l’année !

Le pixie long, pour affiner les traits en douceur

Caractérisé par des mèches asymétriques de différentes longueurs, le pixie long adoucit les contours du visage. En optant pour une coupe plus longue à l’avant et plus courte à l’arrière, vous gagnerez instantanément quelques années !

Le pixie mullet, l’atout volume et texture

Proche du pixie long mais avec davantage de longueur à l’arrière et une frange moins marquée, le pixie mullet mise sur des couches généreuses au niveau de la tête. Idéal pour apporter du volume et mettre en valeur les boucles naturelles, il sublime tous les types de cheveux.

Le pixie « garçon », l’élégance à la française

Mêlant pixie et influences françaises, cette coupe séduit de plus en plus de femmes. Avec sa nuque dégagée, ses côtés courts et sa partie supérieure fournie, le pixie garçon confère une allure chic et tendance à celles qui l’adoptent.

Le pixie long à l’arrière, l’originalité assumée

À mi-chemin entre le pixie et le « bowl cut », cette coupe apporte une touche androgyne à votre look. Sa particularité ? Non seulement une frange longue, mais aussi des mèches prononcées à l’arrière pour un rendu des plus graphiques.

Le pixie très court, la praticité incarnée

Incontournable, le pixie ultra-court séduit par son côté facile à vivre, notamment les visages fins et élancés. Arboré presque rasé ou avec de petites couches, il vous fera gagner de précieuses minutes chaque matin !

Quelle que soit la version du pixie qui vous fait de l’oeil, cette coupe courte saura indéniablement vous rajeunir et révéler votre féminité. Pratique et tendance, elle s’adaptera à toutes vos envies et à tous vos styles. Alors, prête à craquer pour un pixie en 2023 ?