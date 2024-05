Secrets de style : Pourquoi le col bateau est l’atout charme de votre été

Chaque été, le col bateau fait son grand retour et nous séduit par son élégance intemporelle. Découvrez comment adopter ce décolleté, aussi appelé « bardot », pour un look à la fois sensuel et raffiné, sans jamais tomber dans la vulgarité.

Le col bateau, un classique indémodable

Popularisé dans les années 50 et 60 par l'iconique actrice Brigitte Bardot, ce décolleté a su traverser les époques avec style. Son secret ? Dévoiler subtilement les épaules pour une allure sexy mais sage, à une période où l'on n'osait pas trop en montrer. Un juste équilibre qui a rapidement séduit la gent féminine !

Un décolleté flatteur, en toute occasion

Tops, robes, maillots de bain… Le col bateau s'invite sur toutes nos pièces fétiches de l'été. D'après la conseillère en image Dani Mate Luna, il sublime particulièrement les morphologies en triangle en donnant visuellement plus d'ampleur aux épaules étroites. Les poitrines petites à moyennes l'adopteront également sans hésiter pour un effet des plus flatteurs !

Les astuces pour un col bateau au top

Pour une allure chic et sans fausse note, optez pour des coupes simples et couvrantes sur le bas du corps, l'attention devant être portée sur votre joli décolleté. Voici quelques conseils supplémentaires pour l'adopter selon votre morphologie :

Petite poitrine : Craquez pour des modèles avec des volants sur le buste, qui apporteront du volume à cette zone.

: Craquez pour des modèles avec des volants sur le buste, qui apporteront du volume à cette zone. Bras larges : Laissez vos cheveux détachés pour adoucir la ligne des épaules.

: Laissez vos cheveux détachés pour adoucir la ligne des épaules. Épaules étroites : Le col bateau est votre allié pour les élargir visuellement tout en attirant l'oeil.

: Le col bateau est votre allié pour les élargir visuellement tout en attirant l'oeil. Jambes courtes : Associez-le à des hauts de taille haute pour allonger vos gambettes.

Les détails qui font la différence

Côté accessoires, les colliers ras-de-cou et les boucles d'oreilles seront vos meilleurs amis pour sublimer votre col bateau. Si vous portez une robe, n'hésitez pas à marquer votre taille d'un joli ceinturon pour une silhouette des plus harmonieuses. Enfin, pour mettre en valeur ce décolleté, on mise sur un chignon bien dégagé, sauf en cas de bras larges où l'on préfèrera une crinière libre de tout élastique.

Vous l'aurez compris, le col bateau a définitivement sa place dans votre dressing estival. Alors, laissez-vous tenter par ce décolleté rétro et terriblement féminin, il ne manquera pas de faire chavirer les cœurs tout en vous offrant une allure aussi élégante que glamour !