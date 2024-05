Les ongles ‘fombré’ seront les plus demandés pour leur élégance : 5 designs les plus jolis

Pendant des décennies, la manucure française est devenue l’une des techniques les plus demandées dans les salons de beauté grâce à son élégance et son minimalisme qui permettent de l’associer à toutes les tenues et d’être appropriée pour toutes les occasions. Cependant, cette technique s’est réinventée pour rester dans les goûts du public, passant du classique à l’original, faisant de la manucure française la préférée des salons de beauté.

Les ongles fombré promettent d’être votre nouvelle obsession cette année

Cette année, la manucure française a pris une plus grande importance, grâce au fait que les tendances se sont orientées vers un aspect beaucoup moins extravagant, laissant de côté les designs extravagants et les ongles XL trop décorés pour laisser place à des techniques comme les milky, glazed, soap, et minimalistes, montrant que « moins est plus ».

Qu’est-ce que les ongles fombré ?

La ‘Bible de la Mode’, Vogue, vient de nous offrir un nouveau terme de manucure qui promet sans aucun doute de faire fureur la saison prochaine dans les salons de beauté et le meilleur de tout, c’est qu’il s’agit de l’union de deux tendances à succès comme la technique française et le fameux ombré.

C’est précisément de l’union des deux termes que dérive le mot ombré (français et ombré), qui consiste en une technique de dégradé avec les tons classiques de la manucure française classique, sauf que celle-ci ne laisse pas de lignes marquées mais une douce transition de la couleur rose des ongles à la pointe blanche, très naturelle et délicate que vous voudrez sans aucun doute porter au moins une fois.

L’avis d’une experte nail artist

C’est dans une interview pour Vogue que la nail artist Harriet Westmoreland a expliqué plus en détail la technique fombré, déclarant : « Ils sont si resplendissants et brillants. Sans aucun doute, le fombré s’imposera comme la manucure de cet été car il utilise la couleur tout en restant subtil et en ayant cet aspect transparent, ce qui permet de voir le lit de l’ongle très naturel. C’est une manucure qui montre vos ongles avec un aspect naturel, mais en mieux ».

5 designs d’ongles fombré pour vous joindre à la tendance

Si vous aussi vous aimeriez vous joindre à la tendance des ongles ‘fombré’, voici quelques designs qui vous plairont sûrement, allant du minimaliste au plus élaboré pour ceux qui souhaitent cette touche amusante sur leurs mains.

Ongles fombré chromés

Les ongles fombré chromés unissent deux tendances, le français et le chromé, ils ont l’air élégants et différents.

Expérimentez avec les couleurs

Choisissez votre couleur préférée pour cet été, que ce soit le rouge, le rose, le bleu, le vert, et combinez-la avec la technique fombré, vous allez adorer.

Le fombré classique

C’est la version classique du fombré, brillante, jolie et minimaliste, qui est parfaite pour toutes les occasions et aide en plus à avoir des mains allongées et stylisées.

Fombré couleur pêche

Cette version vous plaira si vous êtes amatrice d’ongles longs, elle a l’air élégante, jolie et a ces touches naturelles que vous devez essayer, en plus elle possède un air séducteur que vous devez tester.

Fombré dans sa version créative

C’est peut-être la version la plus créative des ongles fombré en gardant un style français avec la touche argentée créative et originale.



Les ongles fombré promettent d’être la tendance incontournable cet été, alliant l’élégance intemporelle de la manucure française à l’originalité du dégradé ombré. Que vous préfériez un look minimaliste ou plus audacieux, cette technique saura mettre en valeur vos mains avec raffinement. Alors n’hésitez plus et foncez chez votre nail artist pour adopter le fombré !