Attention ! Voici les 3 vêtements qui vous font paraître ‘plus âgée’ et ‘peu élégante’ : ne les combinez jamais ainsi

Tout comme il existe des couleurs de vernis à ongles qui peuvent provoquer l’effet inverse de celui souhaité ou un maquillage qui peut vous faire paraître fatiguée, il y a des vêtements qui ne sont pas très flatteurs s’ils sont portés de la mauvaise façon. Les experts en mode nous ont conseillé sur les trois vêtements qu’une femme ne devrait pas utiliser sous peine de paraître plus âgée et même peu élégante ou négligée. Carolina Herrera avait-elle raison ?

Des vêtements qui pourraient vous faire paraître plus âgée

Comme la créatrice vénézuélienne nous l’a fait savoir une fois, il existe des vêtements qui, « mal combinés », pourraient être problématiques et donner une mauvaise apparence. C’est la raison pour laquelle elle a recommandé que pour vieillir avec élégance, il est nécessaire d’oublier les jeans, les mini-jupes et même les baskets. Mais étonnamment, ce ne sont pas ceux-ci que les stylistes interdisent, mais d’autres, et nous vous disons lesquels.

Trois vêtements qui pourraient vous vieillir et vous faire paraître peu élégante

Des experts en mode ont déclaré que les mom jeans, les granny bags, les textures comme le tweed et les chemisiers de type pussy bow sont dangereux car ils peuvent ajouter des années. Mais de manière surprenante, il y a quelques pièces tendance qui, si elles sont utilisées de la mauvaise manière, pourraient vous faire paraître négligée et avec quelques années de plus.

C’est Piluka de Echegaray du site web Clara qui a révélé quels sont les trois vêtements à traiter avec précaution sous peine de se retourner contre nous.

Bodys et corsets

Cette année, les corsets ont gagné en popularité grâce à l’essor de la tendance ‘coquette’, proposant un style romantique et féminin que les looks de type grunge, mob wife et corpcore avaient laissé caché. Les bodys sont également inclus dans la liste malgré le fait qu’il s’agisse de deux pièces qui reflètent la sensualité et le glamour.

La raison est que s’ils possèdent des détails ou des incrustations excessives, cela leur enlève de l’élégance et vous fait paraître beaucoup plus âgée que vous ne l’êtes. Il est donc proposé d’utiliser ce type de pièces dans une version minimaliste.

Imprimés ‘rétro’

Les imprimés sont en soi parmi les vêtements les plus critiqués, qu’il s’agisse d’imprimés animaliers ou, dans ce cas, rétro. Ils provoquent un débat duquel peu de femmes sont sorties indemnes, comme l’a fait une fois Anne Hathaway avec son total look léopard signé Carolina Herrera.

Mais c’est l’imprimé rétro sur lequel Piluka de Echegaray a porté une plus grande attention car ce sont ses formes abstraites qui pourraient vous faire paraître plus âgée. De plus, la styliste met l’accent sur les pièces rayées et l’utilisation de la logomania que l’on a tenté d’éradiquer avec l’essor du luxe silencieux, démontrant que moins il y a d’éléments, plus les tenues sont élégantes.

Jeans skinny ou pantalons slim

C’est bien cela, les jeans qui pendant tant d’années se sont placés dans le goût du public en régnant sur les tendances, les jeans skinny ou pantalons slim pourraient jouer contre vous. En effet, en mettant tant en valeur la silhouette, il est très compliqué de faire une combinaison simple qui permette à ceux-ci d’avoir l’air élégants. À ce type de pantalons s’ajoutent ceux à effet peau et les fameux leggings.

En conclusion, même si certaines pièces tendance peuvent sembler attrayantes, il est important de les porter avec précaution et discernement. Privilégiez les coupes simples, les couleurs unies et les détails minimalistes pour un look intemporel et élégant qui ne vous vieillira pas prématurément. N’oubliez pas, comme le dit si bien Carolina Herrera, que parfois « moins est plus » dans le monde de la mode !