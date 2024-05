Ce nouveau parfum dégage un sillage sensuel qui ravit : il est indispensable pour l’été

Dans le monde des fragrances, de nouveaux parfums arrivent pratiquement chaque saison. Cependant, alors que certains passent inaperçus, d’autres parviennent à conquérir complètement les sens. C’est le cas d’un nouveau parfum féminin qui captive les femmes avec une essence addictive et très élégante, dégageant une vague olfactive de sensualité idéale pour l’été.

Quel est le nouveau parfum indispensable pour l’été ?

Il s’agit de Queen of Silk, la dernière création de la célèbre maison de parfums Creed. Une fragrance inspirée par la sophistication de l’une des fibres les plus anciennes et les plus précieuses au monde : la soie naturelle.

La brillance et la douceur du tissu se transforment en un parfum qui produit une expérience sensorielle raffinée, capable de nous transporter dans les lieux et les époques traversés par ce textile.

Une incarnation du lustre opulent et de la divine fluidité de la soie

Selon la marque, cette fragrance « est une incarnation du lustre opulent et de la divine fluidité de la soie, un tissu précieux estimé pour son élégance et son raffinement depuis les temps les plus anciens ».

De plus, elle enveloppe avec délicatesse, sans étouffer, et laisse « un sillage de sensualité qui resplendit« . Concrètement, on la ressent comme une douce étreinte sur la peau grâce à ses notes sublimes.

Un symbole de luxe intemporel

« Queen of Silk incarne la richesse et le charme de la soie, un symbole de luxe aussi bien autrefois qu’aujourd’hui. Convoitée depuis des temps immémoriaux, les riches couleurs et la légèreté éthérée de la soie envoûtent tous ceux qui la rencontrent, laissant un sillage de charme sensuel qui captive les sens », souligne Creed.

Une composition magistrale d’ingrédients exotiques

La magie de l’envoûtante Queen of Silk est obtenue grâce à sa composition magistrale et délicate d’ingrédients :

Les notes de tête exotiques : osmanthus de Chine , magnolia et safran

, et Les notes de cœur : tubéreuse , fruit de la passion , bois d’agar et patchouli de Java

, , et Les notes de fond : vanille de Madagascar, myrrhe d’encens d’Ambroxan, cèdre de Chine et mousse

Selon Creed, « Queen of Silk vous transportera dans les terres lointaines par lesquelles ce trésor antique a voyagé, en mélangeant le sublime osmanthus chinois, le nard décadent et le divin patchouli javanais. Ces notes de tête dansent sur le cèdre complexe, le bois d’agar et la douce vanille de Madagascar dans un témoignage durable et sensuel du raffinement intemporel ».

Un flacon à la hauteur de son contenu

La sensation d’élégance perpétuelle de ce parfum de The House of Creed est encore renforcée par un flacon arborant la silhouette traditionnelle de la maison et une teinte pourpre profonde très attrayante.

Selon la marque, cette nuance « rend hommage aux précieuses soies pourpres autrefois réservées aux plus hauts niveaux de la noblesse, une couleur appropriée pour ce majestueux des parfums ».

Non seulement le flacon est séduisant en soi, mais il reflète fidèlement l’essence captivante de son contenu, qui devient désormais la nouvelle fragrance incontournable pour la saison estivale.

Avec ses notes d’ambre florale, de fleurs blanches et de fruits, Queen of Silk est un joyau magnifique dont vous ne voudrez plus vous passer après la première vaporisation et que vous n’oublierez jamais. Ce parfum est une véritable ode à la sensualité et à l’élégance intemporelle, incarnant à la perfection le raffinement et le charme envoûtant de la soie.