Les 10 Nail Art les Plus Tendance pour des Pieds Sublimes cet Été 2024 !

Vous êtes prête à arborer des pieds soignés et élégants ? En plus de les garder doux, assurez-vous d’avoir un nail art tendance, comme l’un de ceux que nous vous présentons ici. Découvrez les meilleurs designs pour vos ongles de pieds à essayer absolument en juin 2024 !

Les couleurs tendance de juin 2024

Chaque saison apporte son lot de tendances nail art. Pour juin 2024, on retrouve des teintes favorites qui ont la cote depuis plusieurs mois, mais aussi de nouvelles couleurs qui commencent à faire leur apparition sur les réseaux sociaux, dans les magazines et chez les célébrités. Ce mois-ci, les couleurs électriques et néon restent en tête des tendances. Pensez donc à assortir votre maillot de bain en conséquence !

Voici les couleurs incontournables pour un nail art au top cet été :

Le bleu électrique, pour un look vibrant et audacieux

Le jaune fluo, parfait pour illuminer votre bronzage

Le rose néon, une touche de féminité pétillante

Le vert lime, pour une allure fraîche et vitaminée

Les nail art favoris de juin 2024

Tout comme les ongles des mains, ceux des pieds contribuent à donner une image soignée et stylée. Les petits détails font toute la différence entre une tenue jolie et une tenue digne d’un magazine de mode. Si vous voulez sublimer votre look et montrer au monde entier que vous êtes une experte en matière d’élégance, alors ces nail art du mois sont incontournables pour votre prochaine pédicure.

Les motifs estivaux

Parmi les nail art favoris, on retrouve les imprimés aux couleurs vives ou représentant des éléments typiques de l’été, tels que les fleurs hawaïennes, les palmiers ou les petits pois. C’est un design d’ongles idéal si vous prévoyez d’aller bientôt à la plage ou dans un lieu au climat tropical.

Quelques idées pour un nail art estival réussi :

Des fleurs d’hibiscus rouges sur un fond blanc immaculé

Des feuilles de palmiers vertes sur une base turquoise

Un motif de petits pois multicolores pour une touche rétro

Le design abstrait

Si vous appréciez un style plus sobre, sophistiqué mais créatif, les designs abstraits font partie des nail art tendance ce mois-ci. Ils se basent sur des formes géométriques ou des jeux de lignes, et vous pouvez utiliser autant de combinaisons de couleurs que vous le souhaitez, allant des tons vifs aux nuances minimalistes.

Laissez libre cours à votre créativité avec ces suggestions de designs abstraits :

Des lignes fines noires enchevêtrées sur un fond nude

Un dégradé de triangles bleus et violets

Des formes organiques dans des tons pastels doux

L’effet tie-dye

Le tie-dye est un nail art génial si vous avez un faible pour le style rétro ou si vous voulez tester des tenues aux airs seventies en juin. Il s’agit d’un mélange de couleurs créant un effet entre aquarelle et dégradé, parfait pour arborer une pédicure vintage avec des sandales plateformes.

Essayez ces combinaisons tie-dye pour un look années 70 :

Un dégradé de jaune, orange et rose flashy

Un mélange de bleu, vert et violet dans des tons profonds

Des spirales psychédéliques multicolores sur une base blanche

Astuces pour un nail art impeccable

Réaliser un nail art sur les ongles des pieds peut s’avérer un peu plus délicat que sur les mains. Voici quelques conseils pour un résultat optimal :

Utilisez des bandes de masquage pour créer des lignes nettes et précises.

pour créer des lignes nettes et précises. Optez pour un pinceau fin pour les détails et les motifs complexes.

pour les détails et les motifs complexes. Appliquez une base protectrice pour éviter que le vernis ne jaunisse l’ongle.

pour éviter que le vernis ne jaunisse l’ongle. Scellez votre nail art avec un top coat pour une tenue longue durée.

Bien que vous puissiez réaliser votre nail art à la maison, pour un résultat encore plus professionnel, n’hésitez pas à prendre rendez-vous dans votre salon de beauté préféré. C’est aussi l’occasion de vous accorder une pause bien-être et de vous faire chouchouter.

Laissez parler votre créativité

N’oubliez pas que le nail art est une forme d’expression de votre style, de votre personnalité et de vos goûts. Alors amusez-vous et laissez parler votre créativité ! Mixez les couleurs, superposez les motifs, jouez avec les textures… Les possibilités sont infinies pour sublimer vos pieds cet été.

Avec ces idées de nail art tendance, vous êtes sûre de faire sensation sur la plage ou au bord de la piscine. Vos pieds seront la touche finale parfaite pour compléter vos tenues estivales. Alors, quel design allez-vous choisir pour éblouir en juin 2024 ?