Découvrez le tinte à l’huile fait maison pour couvrir instantanément les cheveux blancs sur cheveux foncés !

Dites adieu aux teintures du commerce qui abîment vos cheveux et optez plutôt pour cette huile naturelle pour camoufler vos cheveux blancs de manière saine et efficace.

Les ingrédients secrets pour foncer les cheveux blancs

Ce tinte à l’huile contient des ingrédients naturels capables de redonner de la couleur aux cheveux blancs pour retrouver votre teinte naturelle, tout en apportant de nombreux bienfaits à votre chevelure dès la première application.

Les graines de fenugrec

Riches en protéines et acides gras, les graines de fenugrec sont connues pour leurs multiples vertus pour les cheveux. Elles peuvent renforcer la fibre capillaire et prévenir la chute. De plus, leurs propriétés anti-inflammatoires apaisent le cuir chevelu irrité et améliorent la circulation sanguine, ce qui favorise la stimulation de la pousse des cheveux.

Les graines de sésame

Autre ingrédient puissant pour prendre soin de vos cheveux : les graines de sésame. Gorgées d’antioxydants qui luttent contre les radicaux libres et préviennent le vieillissement capillaire, elles sont aussi riches en vitamines et minéraux nourrissants. De quoi entretenir des cheveux doux et faciles à coiffer, de la racine jusqu’aux pointes.

Les feuilles de curry

Les feuilles de curry sont un secret bien gardé pour une chevelure resplendissante de santé. Leur richesse en bêta-carotène et en protéines booste la croissance du cheveu et réduit la chute. Elles aident également à prévenir l’apparition prématurée des cheveux blancs et à préserver la couleur naturelle.

L’huile de coco

Indispensable dans de nombreux soins capillaires, l’huile de coco est réputée pour son intense pouvoir hydratant et ses propriétés antimicrobiennes. Elle protège le cuir chevelu des infections et hydrate les cheveux en profondeur pour éviter dessèchement et pellicules.

La recette du tinte à l’huile anti-cheveux blancs

Pour réaliser ce tinte à l’huile, vous aurez besoin de :

1 tasse de graines de fenugrec

1 tasse de graines de sésame blanc

1 poignée de feuilles de curry

De l’huile de coco

Voici comment procéder :

Dans une poêle, faites chauffer les graines de fenugrec et de sésame. Ajoutez les feuilles de curry. Mélangez le tout pendant la chauffe. Une fois brûlés, éteignez le feu et retirez du feu. Réduisez le mélange grillé en poudre. Versez la poudre obtenue dans un récipient en verre. Incorporez l’huile de coco jusqu’à recouvrir l’ensemble. Mélangez bien et laissez reposer pendant une journée entière. Le lendemain, appliquez directement le mélange sur les cheveux blancs avec vos mains, ou transvasez dans un flacon avec pipette ou applicateur pour plus de praticité. Laissez poser 2 heures avant de rincer abondamment.

N’attendez plus pour tester ce tinte maison 100% naturel et découvrir tous les bénéfices d’une coloration aux ingrédients sains. Avec lui, offrez à vos cheveux une couleur uniforme et une douceur inégalée !