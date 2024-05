Jolis ongles courts : 4 designs de manucure pour affiner les doigts après 45 ans

Quel design de nail art est votre préféré ?

Une manucure courte est élégante et parfaite pour réaliser toutes vos activités sans vous soucier de la longueur de vos ongles. Un choix approprié pourrait également vous aider à affiner vos doigts. Si vous cherchez des idées pour que votre prochaine manucure apporte luminosité et vitalité à vos mains, nous vous proposons les MEILLEURS designs de nail art à porter après 45 ans.

Conseils pour une bonne manucure courte après 45 ans

Quelques conseils que vous pouvez suivre avant d’appliquer ces manucures sont d’exfolier vos mains pour éliminer les cellules mortes et les faire paraître jeunes ; vous pouvez également vous masser et utiliser des crèmes qui aideront à les hydrater. Voici une recette maison que vous allez adorer : Faites un masque au rétinol maison pour les mains sèches et gercées.

Design #1

La french est la technique qui sera toujours l’une des meilleures pour affiner les doigts. Dans ce style micro, elle fait paraître le doigt plus long et donc plus fin. Une manucure colorée est un choix parfait pour ce printemps.

Design #2

Si vous aimez les tons nude, essayez cette manucure rose et ajoutez des stickers en forme d’étoiles ou dessinez-les avec un pinceau. N’oubliez pas d’ajouter une couche de top coat pour donner de la brillance.

Design #3

Cette couleur d’ongles est une véritable tendance car elle s’accorde parfaitement avec les jacarandas qui sont à leur apogée grâce au printemps. Si vous cherchez un design à la mode, c’est l’idéal pour avoir des mains jeunes après 45 ans.

Design #4

Vous aimez le style minimaliste ? Cette idée est une excellente option pour vous, car elle combine des motifs petits et simples qui rendent vos mains élégantes.

Ces manucures sont parfaites pour être portées au bureau et afficher des mains affinées. Laquelle est votre préférée ?

N’oubliez pas que la clé pour avoir de belles mains après 45 ans réside dans le choix de designs qui mettent en valeur vos doigts et leur apportent de l’éclat. Avec ces 4 idées tendance, vous pourrez arborer une manucure rajeunissante et élégante, idéale pour affiner vos mains. Alors, prête à tester ces nail arts lors de votre prochain rendez-vous beauté ?