Stone Nails : La nouvelle mode manucure à adopter d’urgence !

Vous pensiez que les couleurs vives et pastel étaient les seules options pour une manucure estivale tendance ? Détrompez-vous ! Les « stone nails », ces ongles gris pierre ultra chics, s'imposent comme la grande tendance de l'été 2024. Une teinte sobre et minimaliste qui prouve que les nuances neutres ont aussi leur place au soleil. Zoom sur ce nail art qui affole déjà les beauty addicts !

Stone nails : des ongles gris chic et discrets

Discrètes mais diablement classe, les stone nails se parent d'une délicate couleur grise aux sous-tons froids rappelant la pierre. Un choix audacieux qui convient parfaitement aux personnalités réservées souhaitant rester dans l'air du temps sans trop en faire. Oubliez l'image terne et triste souvent associée au gris, car ce nail art lumineux sublime toutes les carnations !

Cette tendance pointue, repérée sur les ongles de Jennifer Lopez et Hailey Bieber, se caractérise par :

Un gris poudré légèrement bleuté ou lila qui capte joliment la lumière

qui capte joliment la lumière Une teinte neutre et intemporelle facile à porter au quotidien

facile à porter au quotidien Un rendu mat ou brillant pour s'adapter à toutes les envies

pour s'adapter à toutes les envies Une allure élégante et raffinée qui twiste les classiques manucures nudes

Comment adopter les ongles gris pierre ?

Si les célébrités arborent souvent la tendance stone nails dans sa version la plus épurée, de nombreuses variations existent pour personnaliser cette manucure. Une bonne nouvelle pour celles qui souhaitent twister la tendance selon leurs goûts ! Voici quelques inspirations pour des ongles gris pierre qui ne manqueront pas de faire sensation cet été :

1. L'effet pierre brute

Parfaite pour un look sophistiqué, cette déclinaison mise sur un gris foncé intense rappelant la roche. On aime son aspect lisse et brillant obtenu grâce à une couche de top coat. Une manucure idéale pour apporter une touche luxueuse à un total look noir !

2. Les ongles façon pierres précieuses

Envie d'une manucure plus lumineuse pour la saison estivale ? Craquez pour des ongles gris marbré inspirés des pierres naturelles. Quartz, opale ou encore agate, ce nail art en trompe-l'œil fera son petit effet sur des ongles longs en amande. Le plus ? Il se décline dans des teintes grises plus douces et claires pour un rendu délicat.

3. La French manucure gris perle

Véritable indémodable, la French se réinvente cette saison dans une version grise chic. On craque pour un liseré gris perle discret qui apporte une touche d'originalité à ce grand classique. Une manucure facile à réaliser qui fonctionne aussi bien pour un look bohème que pour une tenue de soirée !

4. Le gris nude sublimé

Fan des manucures nude mais envie de changement ? Optez pour un gris doux légèrement irisé de bleu pastel. Un choix aussi passe-partout qu'élégant qui sublimera vos tenues de bureau comme vos looks de plage. On valide à 100% pour sa polyvalence et son côté lumière !

Vous l'aurez compris, la tendance des ongles gris pierre est loin de se cantonner à une seule et unique déclinaison. Foncé, pastel, mat, irisé… À vous de trouver la nuance qui vous correspond pour afficher fièrement des mains ultra chic tout l'été !

Les stone nails, cette tendance manucure inattendue, prouvent qu'il n'y a pas de petits détails quand il s'agit d'étoffer son look. Alors n'attendez plus et foncez chez votre nail artist pour succomber à cette folie venue tout droit des podiums. Ample ou discrète, matte ou brillante, il y a forcément une version des ongles gris pierre qui saura mettre en valeur votre personnalité. Vous verrez, cet été, vous ne pourrez plus vous passer de cette teinte incroyablement chic et tendance !