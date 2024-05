Découvrez les teintures pour ongles : La tendance ultime pour des ongles naturellement sublimes !

Après des années de règne des manucures extravagantes, les tendances ont pris un virage à 180 degrés. Désormais, les designs minimalistes et les looks d'ongles courts, propres et sains sont à l'honneur. C'est dans cette mouvance beauté que les teintures pour ongles ont fait leur apparition, offrant une solution idéale pour une manucure naturelle et impeccable sans passer par la case institut.

Qu'est-ce que les teintures pour ongles ?

Les teintures pour ongles sont en réalité des brillances hydratantes qui, au lieu de fournir une couverture opaque, donnent l'illusion d'une manucure sans manucure en imprégnant l'ongle naturel d'une délicate teinte baie translucide.

Selon Ami Streets, manucuriste professionnelle interviewée par Refinery 29, les teintures pour ongles sont « des vernis transparents et teintés conçus pour rehausser la couleur naturelle des ongles ». Elle les compare à une huile pour les lèvres ou un baume hydratant coloré, mais pour les ongles.

« Ils offrent une finition ultra-brillante et l'illusion d'ongles ‘parfaits' en une seule étape, c'est donc un moyen très rapide de donner une apparence ‘soignée' aux ongles avec un minimum de produit », ajoute-t-elle.

Leur couvrance légère en fait des alliés polyvalents pour obtenir facilement une manucure minimaliste. En quelques couches seulement, ils apportent une touche subtile de couleur et rendent les ongles élégants, brillants, frais et en bonne santé.

Les bienfaits des teintures pour ongles

Non seulement les teintures pour ongles nous permettent de surfer sur la tendance des manucures naturelles sans effort, mais elles sont aussi bénéfiques pour la santé des ongles grâce à leurs ingrédients.

« De nombreuses options contiennent un cocktail d'ingrédients pour nourrir et fortifier les ongles », souligne Ami Streets. Un autre avantage est qu'elles sont formulées pour être appliquées directement sur les ongles nus, sans nécessiter de couche de base au préalable.

Les teintures pour ongles sont donc parfaites pour celles qui souhaitent délaisser les techniques de manucure agressives et commencer à chouchouter leurs ongles naturels. Et comme un vernis classique, elles s'enlèvent simplement avec un dissolvant basique.

Le top des teintures pour ongles

Parmi les nombreuses références sur le marché, les experts recommandent notamment la teinture pour ongles Dior Nail Glow pour sa capacité à baigner les ongles d'une jolie teinte rose naturelle qui s'accorde à tous les tons de peau.

« Dior Nail Glow a été la formule originale qui a généré une série de ‘duplications' sur le marché, et en tant qu'utilisatrice régulière du produit, je peux comprendre pourquoi », affirme Ami Streets.

« La teinte rosée est la couleur transparente parfaite pour que les ongles aient l'air naturellement sains, et la finition ultra-brillante est aussi éclatante qu'un vernis gel. »

Comment utiliser les teintures pour ongles ?

L'application des teintures pour ongles est un jeu d'enfant :

Commencez par nettoyer et limer vos ongles pour obtenir une forme et une longueur uniformes. Appliquez une fine couche de teinture pour ongles sur chaque ongle, en partant de la base jusqu'à la pointe. Laissez sécher quelques minutes, puis appliquez une seconde couche si vous souhaitez intensifier la couleur. Terminez par une couche de top coat brillant pour sceller la teinture et augmenter la tenue.

Et voilà, en quelques minutes seulement, vous obtenez des ongles sublimes d'apparence naturelle qui ont l'air fraîchement manucurés !

Adoptez la tendance des ongles nude

Que vous soyez adepte des manucures nude ou que vous ayez simplement envie de laisser respirer vos ongles entre deux poses de vernis, les teintures pour ongles sont la solution idéale. Faciles à appliquer, bénéfiques pour la santé des ongles et ultra-tendance, elles ont tout bon !

Alors n'hésitez plus et essayez dès maintenant les teintures pour ongles. Vos mains vous remercieront et votre mise en beauté n'aura jamais été aussi naturelle et éclatante. Les teintures pour ongles sont clairement le nouveau must-have beauté à adopter de toute urgence pour sublimer vos ongles en un clin d'œil !