3 designs élégants de manucure pour montrer votre bague de fiançailles

Découvrez comment prendre soin de vos ongles pour que votre manucure soit toujours parfaite.

Pourquoi les ongles sont importants pour montrer votre bague de fiançailles

Les ongles jouent un rôle très important dans notre esthétique quotidienne. Tout comme il existe des designs tendance qui apportent lumière et éclat à nos mains, il y a aussi des styles plus classiques parfaits pour des moments spéciaux, comme montrer votre bague de fiançailles.

Quels designs d’ongles choisir avec ma bague de fiançailles ?

Lors du choix de la couleur du vernis, gardez à l’esprit que les teintes claires donnent l’impression que les ongles sont plus longs, tandis que les couleurs sombres les font paraître plus courts. Par conséquent, si vos ongles ne sont pas très longs, il est préférable de choisir des tons plus clairs et neutres, comme le rose avec une touche de brillance.

Ongles roses avec brillance

Si vous aimez suivre la mode et être toujours à la pointe, vous pouvez inclure quelques designs ou appliqués pour un look plus jeune. Peu importe la longueur des ongles, ils doivent toujours être soignés et propres pour que votre bague de fiançailles reste le centre d’attention.

Ongles nude avec appliqués

Enfin, si vous êtes plus classique, vous pouvez opter pour la célèbre « french manucure », mais en ajoutant une touche d’originalité avec quelques fleurs. Cela rendra votre bague encore plus remarquable car toute l’attention sera dirigée vers elle.

French manucure avec fleurs

N’oubliez pas que coordonner la couleur de vos ongles avec celle de vos yeux est une excellente manière d’intégrer la mode dans votre quotidien. Par exemple, si vous portez une ombre à paupières nude, argentée, dorée ou rose, vous serez toujours plus attrayante en combinant avec un vernis de la même couleur.

Conseils pour prendre soin de vos ongles

Pour avoir des ongles toujours parfaits, voici quelques conseils :

Gardez vos ongles secs et propres pour éviter la prolifération des bactéries sous ceux-ci. Le contact prolongé avec l’eau peut les fragiliser.

Portez des gants en caoutchouc doublés de coton lorsque vous faites la vaisselle, nettoyez ou utilisez des produits chimiques forts, comme l’eau de Javel ou les dégraissants.

Coupez vos ongles avec des ciseaux de manucure bien aiguisés ou un coupe-ongles. Coupez-les en ligne droite puis arrondissez les pointes en une courbe douce avec une lime.

Appliquez de la crème hydratante. Lorsque vous utilisez une lotion pour les mains, frottez-la aussi sur vos cuticules et votre manucure. Cela servira de couche protectrice.

Parlez à votre médecin de la biotine. Certaines recherches suggèrent que ce supplément nutritionnel peut aider à renforcer les ongles s’ils sont faibles ou cassants.

Si vous vous apprêtez à faire une manucure, vous devez connaître les couleurs de vernis à utiliser pour rajeunir vos mains. Des ongles soignés et bien entretenus sont essentiels pour un look élégant.