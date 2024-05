Craquez pour les 5 parfums les plus tendance de l’été 2024 !

Vous souhaitez être à la pointe de la mode jusque dans votre sillage ? Découvrez sans plus attendre les 5 fragrances qui affolent les beauty addicts cette saison. Des jus frais, originaux et terriblement addictifs qui ne vous quitteront plus de tout l'été. Préparez-vous à craquer pour ces pépites olfactives qui sublimeront votre allure comme jamais !

Pacific Chill de Louis Vuitton, l'essence feel good de la saison

Laissez-vous transporter par Pacific Chill, l'eau de parfum fraîcheur signée Louis Vuitton. Imaginée par le célèbre nez Jacques Cavallier Belletrud, cette fragrance pétillante est une véritable ode à la vitalité. Son secret ? Un cocktail d'agrumes vivifiants ponctués de notes aromatiques pour un effet « détox » immédiat :

La cassis , piquant et acidulé

Le cédrat et le citron, pour un coup de fouet tonique

La coriandre, l'albahaca, la menthe et l'orange, un bouquet végétal enivrant

, l' , la et l' , un bouquet végétal enivrant Un fond subtilement musqué pour envelopper le tout

Résultat ? Une eau énergisante et apaisante à la fois, idéale pour affronter les chaudes journées d'été avec style. Un incontournable de la saison !

Agua de Santos de House of Bō, l'cologne tendance inspirée du Mexique

Changez de décor avec Agua de Santos, l'eau de cologne mixte de la maison House of Bō. Créée par Rodrigo Flores-Roux, cette fragrance rend hommage aux eaux de cologne traditionnelles mexicaines. Sa pyramide olfactive déborde de notes hespéridées et boisées pour un sillage chic et rafraîchissant :

La lime mexicaine, le kumquat et la lavande en tête

Le néroli, la fleur d'oranger et le thym en cœur

, la et le en cœur Le vétiver, le cèdre et le musc angélique en fond

On adore son côté zesty et doucement floral qui nous transporte illico sous le soleil de Mexico. Un parfum dépaysant à s'offrir d'urgence !

Eau des Sens de Dyptique, l'éloge de la fleur d'oranger

La maison Dyptique célèbre le bigaradier dans sa dernière création, Eau des Sens. Cette eau de toilette sublime capture toutes les facettes de cet arbre emblématique du bassin méditerranéen, des feuilles jusqu'aux fruits, en passant par les fleurs. Un véritable concentré de fraîcheur :

La fleur d'oranger déploie ses facettes vertes, florales et fruitées

La racine d'angélique apporte une touche épicée

apporte une touche épicée Le patchouli et la baie de genièvre offrent une assise boisée et racée

Un jus raffiné et gourmand qui ravira les amatrices des fragrances hespéridées. Eau des Sens est la définition olfactive de l'été !

Aqua Allegoria Bergamote Calabria de Guerlain, l'hommage à la bergamote

Guerlain rend hommage au roi des agrumes avec Aqua Allegoria Bergamote Calabria. Imaginé par Thierry Wasser, ce parfum ensoleillé capture la beauté de la bergamote de Calabre. Sa composition fraîche et pétillante se décline en trois temps :

La bergamote illumine le départ, twistée de petit grain citronné

La cardamome, les baies roses et le gingembre réchauffent le cœur épicé

, les et le réchauffent le cœur épicé Les muscs blancs enveloppent la fragrance d'une aura veloutée

Une eau précieuse et lumineuse comme une journée d'été en Italie. On craque pour son sillage à la fois frais, floral et subtilement épicé !

Pistachio de D.S. & Durga, le parfum feel good à la pistache

La maison D.S. & Durga ose un accord inédit avec Pistachio. Ce parfum décomplexé rend hommage à la pistache dans une composition gourmande et addictive. Attendez-vous à un festival de notes croquantes et sucrées :

La pistache et la cardamome ouvrent la fragrance sur une note fraîche et verte

L'amande grillée apporte une facette gourmande en cœur

apporte une facette gourmande en cœur Le patchouli et la crème vanille bercent le fond d'une aura douce et sensuelle

Un parfum décalé et régressif comme on les aime, à porter sans modération tout l'été pour se chouchouter. Pistachio, c'est notre péché mignon de la saison !

Vous l'aurez compris, les beaux jours nous réservent leur lot de surprises olfactives. Agrumes pétillants, fleurs ensoleillées, épices lointaines… Ces 5 parfums trendy mixent les genres pour nous offrir un été vibrant et envoûtant. Des créations originales et pointues qu'on se voit déjà porter de jour comme de nuit. Alors, quel sera votre chouchou de l'été ?