Le secret des stylistes pour créer une garde-robe capsule à tout âge – économisez temps et argent !

C’est le rêve de chacun d’ouvrir son placard chaque jour et de savoir instantanément quoi porter. Imaginez : vous vous habillez pour le bureau et chaque pantalon, chaussure, chemisier et sac à main s’accordent parfaitement.

Ou bien vous êtes invité à un cocktail et vous avez une fabuleuse petite robe noire. C’est le principe d’une garde-robe capsule – et nous avons fait le travail pour apprendre à en créer une. Continuez à lire pour découvrir ce que les stylistes personnels ont à dire sur la création de votre propre dressing capsule. Vous pouvez commencer avec les articles que vous possédez déjà et développer à partir de là.

Qu’est-ce qu’une garde-robe capsule ?

Les garde-robes capsules sont des collections hautement sélectionnées et rationalisées de pièces intemporelles qui peuvent être mélangées et assorties pour créer de nombreuses tenues. La plupart des pièces utilisent une palette de couleurs similaire, de sorte que presque chaque article s’accorde avec tous les autres. Cela rend la création de tenues très facile et signifie moins de temps à faire du shopping (bien que vous devrez être extrêmement sélectif avec les pièces que vous achetez).

Quels sont les avantages d’une garde-robe capsule ?

Une garde-robe capsule peut vous aider si vous avez plus de vêtements que vous ne savez quoi en faire, mais que vous avez toujours l’impression de n’avoir rien à vous mettre.

« Cela peut vous faire gagner du temps pour vous habiller, réduire la fatigue décisionnelle, et économiser de l’argent et de l’espace dans votre dressing », explique Michelle Barrett, styliste et fondatrice de Capsule Closet Stylist. « De plus, vous faites des achats plus réfléchis, ce qui est meilleur pour l’environnement. »

Dans le même ordre d’idées, vous pouvez vous faire plaisir sur certains articles clés sans culpabilité !

Comment commencer une garde-robe capsule

Redécouvrez ce que vous aimez

Comme une garde-robe capsule a un nombre si limité d’articles, vous devrez vous assurer que chacun d’entre eux est aussi proche de la perfection que possible. Cela commence par connaître votre style sur le bout des doigts.

« Ouvrez un tableau Pinterest et divisez-le en deux sections : une pour les styles que vous aimez et une pour les couleurs », suggère Barrett. « Prenez le temps d’épingler ce que vous aimez – cela vous donnera de l’inspiration sur l’allure que vous souhaitez donner à votre garde-robe. »

Vous commencerez probablement à voir des tendances dans ce que vous avez sélectionné, et vous pourrez vous en servir pour orienter les prochaines étapes de ce processus.

Réduisez vos couleurs

Vous devrez limiter votre garde-robe capsule à environ huit couleurs ou moins. Barrett suggère de choisir quatre couleurs neutres et quatre couleurs vives.

« Réduire les options de couleurs permet de choisir une tenue beaucoup plus facilement et vous aide également à vous concentrer lorsque vous devez acheter quelque chose de nouveau », dit-elle. Encore une fois, lorsque vous vous en tenez à une palette, un plus grand nombre de vos articles s’accorderont avec les autres articles que vous possédez.

Cela dit, vous voudrez que chacune de ces couleurs soit éblouissante. « Faites faire une analyse de couleurs par un professionnel pour savoir quelles couleurs vous conviennent », conseille-t-elle.

Trouvez vos silhouettes préférées

Après avoir trouvé vos couleurs, vous devrez savoir dans quels styles les acheter.

« Apprenez quels styles et coupes fonctionnent pour votre morphologie », dit Barrett. « Vous pouvez demander l’aide d’un professionnel ou faire vos recherches en ligne. »

Par exemple, vous pouvez constater que vos épaules sont particulièrement mises en valeur avec un débardeur plutôt qu’avec une manche courte, ou que vous préférez l’allure des robes mi-longues par rapport aux robes longues. Une fois que vous aurez trouvé quelques favoris, vous pourrez les utiliser pour orienter vos achats.

Faites le tri

C’est là qu’intervient le « capsule » dans le dressing capsule. Barrett suggère de retirer les éléments suivants :

Tout ce qui est abîmé et que vous n’allez pas faire réparer. Ou alors, faites-le réparer tout de suite !

Tout ce qui ne vous va plus, à quelques exceptions près pour les ajustements de poids dus à une intervention chirurgicale ou à une grossesse (les vêtements de maternité justifient parfois leur propre type de garde-robe capsule). « Si vous travaillez à un objectif de poids, donnez-vous une saison pour l’atteindre », dit Barrett. « Si à la fin de cette saison, vous n’y êtes pas parvenu, vendez-le et remplacez-le par quelque chose de similaire que vous pouvez porter. »

Mais un conseil avisé : « N’enlevez pas tellement de choses que vous n’avez plus rien à vous mettre », prévient Barrett. « Faites-le progressivement au fil du temps. »

Tenez compte de votre mode de vie

Vous devrez vous assurer que votre garde-robe est pratique pour la façon dont vous passez réellement votre temps. Barrett suggère de répartir vos activités mensuelles sur 100 %.

« Par exemple, si vous passez 60 % de votre temps au travail, 20 % en famille, 10 % au yoga, 10 % avec des amis et 10 % à vous détendre à la maison, c’est ainsi que votre garde-robe doit être répartie », explique-t-elle.

N’oubliez pas que certains articles peuvent faire double emploi, comme un pantalon de yoga que vous pouvez porter pour le yoga et pour les courses.

Achetez de manière réfléchie

Enfin, vous pouvez ajouter des choses à votre garde-robe. « Tenez compte de votre palette de couleurs, de vos préférences en matière de style et de coupe, de votre mode de vie et de la façon dont vous porterez un article à chaque achat », dit Barrett. « Vous ne voulez pas gâcher tout votre dur labeur ! » Les achats impulsifs sont à proscrire.

Que faut-il inclure dans votre garde-robe capsule

Pour compléter la base de votre garde-robe capsule, vous aurez besoin de t-shirts, de débardeurs et de quelques chemises classiques. Cependant, Elizabeth Kosich, styliste d’image certifiée et fondatrice d’Elizabeth Kosich Styling, suggère également d’inclure un haut amusant dans votre garde-robe capsule.

« Épaules dénudées, asymétrique ou ajouré, un haut stylisé ajoute un intérêt visuel et met le visage en valeur avec panache », dit-elle. « Il habille un jean en un clin d’œil et se marie bien avec un tailleur pour un look chic après le travail. » Vous tirerez davantage parti de ce vêtement s’il est à l’épreuve des tendances.

Vous aurez besoin d’un jean (trouvez celui qui vous convient le mieux, mais le jean droit est toujours à la mode), d’un pantalon ajusté et d’une jupe originale (pensez à une jupe trapèze, une jupe plissée mi-longue ou quelque chose avec un imprimé audacieux).

Bien sûr, si vous êtes de ceux qui passent 10 % de leur temps au yoga, vous aurez également besoin d’un bon pantalon de yoga. Et si la salle de sport est plus votre style, il ne sera pas inutile d’investir dans des vêtements de sport.

« Considérez une combinaison pour un look tout-en-un frais et chic », suggère Kosich. « Optez pour des modèles ceinturés qui flattent la taille et associez-les à un blazer pour un look corporate casual. »

Vous pourriez trouver une combinaison en jean et l’habiller avec des bijoux, une pièce en toile de coton pour les courses du week-end, ou une combinaison noire en jersey pour les soirées cocktail.

Une petite robe noire de qualité vous accompagnera à d’innombrables soirées cocktail, événements professionnels, enterrements et dîners – et tout le monde en a besoin.

De bons pulls coûtent cher, mais si vous créez une garde-robe capsule, vous voudrez investir. Un pull en cachemire ou en laine conviendra à votre garde-robe d’hiver et d’automne et vous aidera même lorsqu’il fera frais en été. Vous devriez pouvoir trouver une multitude d’options abordables dans votre friperie locale.

Votre veste est très importante dans une garde-robe capsule d’hiver. Après tout, si vous vous promenez simplement en ville, il se peut que ce soit tout ce que les gens voient de votre tenue. Selon votre climat, vous pouvez commencer par un trench classique, un caban, une doudoune ou un manteau en laine.

Les accessoires sont les jokers des collections capsules, et ils peuvent être soit tendance, amusants et frivoles, soit des produits de luxe de marques patrimoniales qui crient « favori pour toujours », dit Kosich.

Pour les sacs à main, Kosich recommande des styles comme un sac en bandoulière, une baguette ou un grand cabas. « Toute personne de plus de 40 ans doit envisager une pièce d’investissement, alors magasinez dans les grandes maisons de mode pour des sacs à main de premier ordre, mais veillez à rester dans la palette pour un investissement judicieux », dit-elle.

Pour les chaussures, ajoutez une basket, un talon kitten et un mocassin. « Designer, bicolore, mule ou fourré, le mocassin pérenne va avec tout, voyage bien et vous emmène du lundi au dimanche avec panache », dit Kosich.

En résumé, une garde-robe capsule n’a pas à être ennuyeuse ou restreinte. Avec une bonne planification, une connaissance de votre style personnel et quelques pièces clés polyvalentes, vous pouvez créer une multitude de tenues fabuleuses adaptées à votre mode de vie unique. Alors n’ayez pas peur de vous lancer – votre dressing (et votre portefeuille) vous remercieront !