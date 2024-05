5 Coupes de cheveux pour femmes qui dissimulent le double menton et les joues (trop) rondes

Si vous voulez afficher un visage fin et allongé, ces coupes de cheveux sont idéales pour vous.

Comment les bonnes coupes de cheveux peuvent affiner votre visage

Pour les femmes qui ont un double menton ou des joues rondes, il existe un moyen super simple de les dissimuler qui repose uniquement sur le choix de la bonne coupe de cheveux. Porter ses cheveux d'une certaine manière permet de masquer les traits que nous n'aimons pas et de mettre en valeur ceux qui nous avantagent.

Dans cet article, nous vous présentons cinq coupes parfaites pour les personnes au visage rond qui cherchent à dissimuler leur double menton et leurs joues. Ces styles vous donneront l'impression d'avoir un visage plus affiné et un cou plus élancé, obtenant ainsi l'effet tant désiré. Ne les manquez pas et réfléchissez à celle qui vous convient le mieux.

Les 5 meilleures coupes de cheveux pour dissimuler le double menton et les joues

1. Les couches

La coupe de cheveux en couches est l'une des plus utilisées pour avoir l'air d'un visage plus fin et stylisé. Cette coupe se caractérise par un allongement visuel de votre visage et lui apporte plus de définition. L'idéal est que les couches commencent au menton, pour obtenir l'effet d'amincissement des joues. Avec cette coupe, vos cheveux auront beaucoup plus de mouvement et vous vous sentirez super confiante.

2. Le carré long

C'est l'un des styles qui restent tendance au fil du temps. Il s'agit de porter les cheveux un ou deux doigts en dessous des épaules. Il est parfait à porter avec des ondulations et permet de dissimuler le double menton et les joues.

3. Les cheveux longs

Les cheveux longs ont toujours été utilisés pour créer une sensation d'allongement. Une crinière prononcée permet d'affiner le visage. Il est recommandé de toujours porter ce type de style raide et lisse.

4. Les pointes effilées

Les pointes effilées apportent une sensation de fraîcheur et de jeunesse. Cette coupe apporte un visage plus stylisé et crée une sensation de jeunesse. Elle est idéale à porter en toute saison.

5. La frange sur le côté

La frange est toujours très utilisée pour masquer les traits qui ne nous avantagent pas. Dans ce cas, une frange sur le côté est idéale pour les femmes au visage rond. Cette coupe permet d'affiner le visage et de dissimuler le double menton et les joues. De plus, elle apporte un effet rajeunissant à celles qui la portent.

Avec ces cinq coupes de cheveux, vous parviendrez à donner plus de définition à votre visage, provoquant un allongement du visage. Ces options sont les plus demandées dans les salons de beauté et les salons de coiffure pour masquer les joues et le double menton. Si vous avez un visage rond, vous devez essayer l'une d'entre elles, vous vous sentirez très à l'aise et elles vous redonneront confiance.

Alors n'attendez plus et filez chez votre coiffeur pour adopter l'une de ces coupes tendance et flatteuses ! Votre visage vous remerciera et votre look n'en sera que plus éclatant. La bonne coupe de cheveux, c'est la touche finale parfaite pour un visage harmonieux et plein de caractère.