5 astuces mode pour affiner votre silhouette et camoufler votre ventre rebondi !

Vous rêvez d’une silhouette plus svelte et élancée sans passer des heures au gym ou suivre un régime draconien ? Découvrez nos conseils mode imparables pour camoufler un ventre un peu trop rond et affiner votre silhouette en un clin d’œil. Fini les complexes, à vous les tenues qui subliment votre corps !

Jouez avec les proportions pour allonger votre silhouette

L’une des clés pour paraître plus mince réside dans le choix stratégique des coupes de vêtements en fonction de votre morphologie. L’astuce consiste à créer du contraste en associant des pièces ajustées et d’autres plus fluides :

Optez pour un haut près du corps avec un bas ample comme un pantalon palazzo ou une jupe évasée

À l’inverse, twistez un bas moulant (legging, slim) avec un haut loose comme une blouse ou un t-shirt oversize

Préférez des hauts qui s’arrêtent à la taille ou légèrement plus longs pour éviter l’effet « boule »

En jouant sur les volumes, vous donnez une impression de verticalité à votre silhouette tout en camouflant subtilement votre petit ventre.

Misez sur des tenues monochromes pour un effet d’optique amincissant

Vous n’êtes pas sans savoir que le noir est reconnu pour ses propriétés amincissantes. Mais il n’est pas le seul à avoir ce super pouvoir ! Miser sur des tenues monochromes, peu importe la couleur, permet aussi d’obtenir cet effet d’optique allongeant.

En adoptant un look entièrement blanc, beige, marine, bordeaux ou dans n’importe quelle autre teinte, vous créez une silhouette uniforme et longiligne qui gomme les petits bourrelets disgracieux. Veillez simplement à choisir des couleurs qui vous mettent en valeur selon votre carnation.

Optez pour des rayures verticales, les alliées des silhouettes élancées

Le motif rayé fait partie des grands classiques mode et pour cause : en plus d’apporter une touche graphique à nos tenues, il peut se révéler très flatteur !

Si les rayures horizontales ont tendance à tasser la silhouette, les rayures verticales quant à elles, produisent un effet d’allongement immédiat. Elles attirent le regard de haut en bas, rendant ainsi la silhouette plus longiligne et donc plus mince visuellement.

N’hésitez pas à adopter ce motif sur différentes pièces :

Un tee-shirt marinière

Une robe portefeuille ou fourreau

Un pantalon à pinces

Une combinaison fluide

Terminez vos tenues avec des chaussures couleur chair, l’atout camouflage ultime

Fan de chaussures noires car elles se marient avec tout ? On vous comprend. Mais pour un look qui affine la silhouette, pensez aussi aux souliers nude.

Déclinées dans des teintes proches de la carnation (beige rosé, caramel…), ces chaussures se fondent avec vos jambes, donnant l’illusion qu’elles sont plus longues. Escarpins, sandales à talons, ballerines, bottines… À vous de choisir le modèle le plus confortable et adapté à votre style.

La couleur chair est idéale avec des robes et jupes mais apporte aussi une touche d’élégance à un jean brut ou blanc. Avec elle, vos gambettes paraîtront interminables !

Définissez votre taille avec une ceinture fine, la touche finale qui change tout

Véritable atout minceur, la ceinture est pourtant souvent négligée. Bien plus qu’un accessoire maintenant un pantalon trop large, elle permet de structurer et d’affiner la silhouette en un instant :

Sur une veste de tailleur ou un blazer, elle apporte une jolie taille de guêpe

Avec un jean, elle souligne vos courbes et booste votre féminité

Sur une robe droite, elle casse l’effet « sac » en marquant subtilement la taille

Préférez des modèles fins qui ne compriment pas pour un résultat des plus naturels. Cuir, suédine, chaîne dorée… Laissez parler vos envies !

Vous l’aurez compris, nul besoin de vous mettre au régime ou d’enfiler vos baskets pour paraître plus mince. En appliquant ces quelques conseils mode, vous saurez mettre en avant vos atouts tout en camouflant habilement votre petit ventre. Place à une silhouette galbée et harmonieuse, pour un look au top en toutes circonstances !