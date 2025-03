Zara dévoile les 5 robes indispensables du printemps qui vous accompagnent jour et nuit

La nouvelle collection printemps de Zara vient d’arriver en boutique avec une sélection de robes polyvalentes qui s’adaptent à toutes les occasions. Des pièces intemporelles et élégantes qui promettent de devenir les stars de votre garde-robe printanière.

La robe chemise blanche, l’incontournable du printemps

En tête des nouveautés, la robe chemise blanche s’impose comme la pièce maîtresse de la saison. Proposée à 49,90 euros, ce modèle midi présente une coupe ajustée avec une ceinture qui marque délicatement la taille. Les détails raffinés comme les boutons nacrés et le col italien apportent une touche d’élégance supplémentaire. Parfaite pour le bureau avec des ballerines ou en soirée avec des sandales à talons.

La robe fleurie bohème, l’esprit romantique

Dans un esprit plus bohème, la robe fleurie à 45,90 euros séduit par son imprimé délicat et sa coupe fluide. Les manches longues légèrement bouffantes et la jupe évasée créent une silhouette féminine et moderne. Un choix idéal pour les brunchs du weekend ou les après-midi shopping.

La petite robe noire revisitée

Zara réinvente le classique avec une robe noire à 39,90 euros. Sa coupe droite et son tissu texturé lui confèrent une allure contemporaine. Les éléments à retenir :

Col rond épuré

Manches trois-quarts

Longueur midi ajustable

Fentes latérales discrètes

La robe satinée couleur champagne

La robe satinée à 59,90 euros se distingue par sa teinte champagne ultra-tendance. Sa matière fluide et son drapé subtil en font une pièce sophistiquée, idéale pour les événements spéciaux. Les possibilités de styling sont multiples :

Version casual avec des baskets blanches

Look cocktail avec des escarpins

Style décontracté avec une veste en jean

La robe portefeuille imprimée

Pour compléter cette sélection, la robe portefeuille à motifs géométriques à 42,90 euros offre une option polyvalente. Sa coupe flatteuse convient à toutes les morphologies et son imprimé moderne apporte du caractère à n’importe quelle tenue.

Ces cinq modèles constituent les fondamentaux d’une garde-robe printanière réussie, permettant de créer des looks variés pour chaque moment de la journée. Leur rapport qualité-prix et leur style intemporel en font des investissements judicieux pour la saison à venir.